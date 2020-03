Burkina Faso: Colopathie fonctionnelle - Les conseils de la diététicienne Sandrine Zerbo

Selon la diététicienne Sandrine Zerbo, presque le tiers des gens qu'elle reçoit en consultation, parle du syndrome du côlon irritable (SCI) ou de colopathie fonctionnelle. C'est une problématique de santé qui est gênante et qui peut parfois être vraiment incommodante pour les gens qui en souffrent.

Sensations douloureuses au ventre, constipation ou diarrhée, ballonnements : l'inconfort est grand, et souvent, les gens se sentent totalement impuissants pour améliorer la situation. Les causes demeurent difficiles à cerner.

Stress, troubles hormonaux, suite d'infection, etc., ces facteurs pourraient être en cause, mais il semble difficile de définir les processus exacts menant à ce trouble.

Pour aider à réduire les périodes de crise et faire en sorte que les gens qui souffrent de ce symptôme se sentent mieux, voici quelques trucs alimentaires ou autres qu'elle propose de mettre en pratique dans la vie de tous les jours.

1. Les fibres

Pas n'importe lesquelles : les fibres solubles. Ce type de fibres a la propriété de se transformer en une sorte de gel qui permet de regrouper les aliments et de générer des selles mieux formées. La diarrhée est ainsi moins courante.

On suggère par ailleurs de diminuer sa consommation en fibres insolubles qui, elles, aggraveront les symptômes de diarrhée. Les aliments à privilégier : les légumes, cuits de préférence. Certains fruits (pamplemousse, fraise, orange, citron).

Les aliments à éviter : blé (et ses dérivés), pains multigrains. Certains fruits et légumes (pois vert, choux, pomme, poire, fruits séchés). Les légumineuses (haricots (benga), pois de terre (souma), lentilles, soja) et les tubercules (pomme de terre, igname, patate douce)

2. Attention aux gras

Stimulant nos intestins, les matières grasses seraient à prendre avec beaucoup de modération chez les gens souffrant du SCI ou de la colopathie fonctionnelle.

Les aliments à privilégier sont les viandes maigres, les poissons, le lait ou les substituts écrémés et les fromages faibles en gras (moins de 20 % mg). L'usage d'huile et d'autres matières grasses doit se faire avec modération.

3. Les aliments fermentescibles

On appelle aliments fermentescibles des aliments qui sont riches en un type de glucides provoquant le même genre de symptômes associés au côlon irritable.

Mieux vaut alors que les gens qui en souffrent les réduisent, sans les retirer complètement dans leur consommation. Les aliments à limiter sont donc : le brocoli, le chou et le chou-fleur. La famille des légumineuses est également à restreindre.

4. Les irritants

Le chaud, le cru, l'épicé et l'acide. Autant d'éléments qui, même chez un intestin en pleine forme, peuvent provoquer quelques inconforts. Mieux vaut alors faire attention à ces aliments : l'alcool, le thé et le café et des pamplemousses. Toutes les épices...

5. Boire, boire, et boire encore... de l'eau

La recommandation s'applique à tout le monde : 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Pour les gens souffrant du SCI ou de colopathie fonctionnelle, respectez cette recommandation, mais en ne prenant pas plus de 250 ml (1 tasse) à la fois, pour ne pas gonfler l'estomac et l'intestin d'eau.

6. Horaire stable

Ce conseil s'applique à tout le monde! Avoir des horaires de repas stables nous aide à mieux gérer notre faim et à ne pas nous laisser aller dans des rages de faim incontrôlables.

L'horaire parfait pour une personne souffrant du SCI ou de colopathie fonctionnelle serait la prise de 3 repas et de 1 à 2 collations, au besoin.

7. Attention au lactose

Les gens en consultation sont souvent inquiets face à leur consommation de lait ou de produits laitiers.

Il n'est pas automatique qu'une personne aux prises avec un SCI ou de colopathie fonctionnelle souffre également d'intolérance au lactose. Le meilleur moyen demeure de faire un test. Ainsi, ceux qui ne supportent pas le lait peuvent préférer le yaourt qui contient de l'acide lactique.

8. Et au fructose

C'est également le même constat : certaines personnes pourraient être touchées à la fois par le SCI ou colopathie fonctionnelle et par une intolérance au fructose.

Les aliments qui sont alors à éviter sont nombreux (surtout les fruits). Une diète bien suivie demeure le meilleur moyen de vous assurer que vous ne manquerez pas de vitamines et minéraux.

9. Les suppléments de fibres solubles

Ceci peut être une solution intéressante pour aider à diminuer les symptômes douloureux. Le psyllium (que l'on trouve sous le nom de Metamucil) peut être ajouté à l'alimentation, selon l'état des selles. Il est essentiel de bien boire (de l'eau) à ce moment-là.

10. Saines habitudes

Comme pour tout individu, de saines habitudes de vie sont à privilégier pour être bien dans son corps.

Voici celles à privilégier pour diminuer l'apparition des symptômes :

Bien mastiquer et prendre le temps de manger dans un lieu propice à cette activité;

Bien prendre ses repas : mangez à horaires réguliers, et ne sautez pas de repas, donc 3 par jour ! Mangez lentement et mastiquez bien vos aliments, pour faciliter la digestion. L'important est de prendre son temps, car si vous mangez trop vite, vous avalez beaucoup d'air ce qui favorise les ballonnements.

Eviter les aliments aux trop grands écarts de température (très chauds ou très froids);

Eviter les boissons gazeuses et l'eau gazéifiée (gaz).

Boire de l'eau : Pour hydrater les parois de l'intestin et du côlon et pour favoriser la digestion, il est important de boire au moins 2 litres.

Pratiquer une activité sportive : Pour moi, les sports aquatiques comme la natation sont les plus bénéfiques, car ils font aussi office de massage des intestins; faire la marche, le vélo, la corde, la course, la dance, aller en salle de gym.

Diminuer au maximum le stress journalier : Octroyez-vous des moments de pauses, relaxation, au cours de votre journée, si celle-ci est mouvementée.

Consommez les aliments riches en vitamine D à privilégier : poissons gras (saumon, thon,), jaune d'œuf, abats, soja bio, champignon, etc.

Légumes à privilégier : salade verte, aubergine, betterave, courgette, aubergines, haricot vert, carottes.

Fruits à privilégier : les agrumes (pamplemousse, citron, orange etc.)