Guinée: Processus électoral - L'OIF en phase avec l'Ua et la CEDEAO

Le report du double scrutin législatif et référendaire en Guinée, continue de susciter des réactions d'organismes internationaux engagés dans l'observation du processus électoral dans ce pays.

L'une des dernières en date est celle de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) qui «apporte son soutien à la déclaration conjointe de la Commission de l'Union africaine et de la commission de la CEDEAO», informe un communiqué parvenu à notre rédaction hier, mardi 03 mars 2020.

La francophonie s'était retirée de l'observation du processus électoral en Guinée, 72h avant le scrutin qui était prévu le 1er mars dernier, après avoir «juste fait des recommandations et demandé que, sur les 2.490.664 électeurs qui posent problème, un consensus soit trouvé entre les différents camps, l'opposition, la majorité présidentielle ainsi que les autres acteurs électoraux, la CENI et la société civile».

C'est pourquoi elle souhaite «à l'instar des deux partenaires, que le report des élections législatives et du référendum constitutionnel puisse contribuer à établir un fichier électoral fiable et consensuel, dans le sens du communiqué du 24 février publié à l'issue de la mission technique d'assistance électorale de l'OIF auprès de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) qui avait relevé les cas problématiques d'électeurs ne disposant pas de documents permettant leur identification.

Ces efforts participeraient à restaurer la confiance des acteurs à l'égard du processus électoral», lit-on dans le document.

Toujours dans le communiqué, l'OIF encourage ainsi les autorités et l'ensemble des acteurs politiques guinéens «à jouer un rôle constructif en vue de la tenue d'élections crédibles en 2020, en s'inscrivant dans les engagements de la Déclaration de Bamako». L'organisation exhorte «toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et à appeler leurs partisans à renoncer à la violence».

La Secrétaire générale de la Francophonie, la Rwandaise Louise Mushikiwabo réitère aux autorités nationales la disponibilité de l'OIF à poursuivre, aux côtés des partenaires régionaux et internationaux, son engagement en faveur du renforcement de la démocratie et de l'Etat de droit en Guinée, précise la source.

Dans leur communiqué conjoint du dimanche 1er mars dernier, la Commission de l'Union africaine (UA) et la Commission de la CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest) «ont pris acte de la décision des autorités guinéennes de reporter le double scrutin législatif et référendaire» initialement prévu le même jour dans le pays.

«Elles saluent et félicitent les autorités guinéennes pour cette décision importante et courageuse qui dénote du souci d'apaisement et de transparence dans ce processus électoral».

Aussi souhaitent-elles que «le délai de report soit efficacement mis à profit pour renouer un dialogue serin et responsable entre tous les acteurs politiques et sociaux de manière à établir un fichier fiable et à créer les conditions d'un scrutin crédible, libre et transparent».

Exprimant leur soutien ferme à toute initiative en ce sens, elles engagent «toutes les parties et tous les acteurs à renoncer à la violence et à privilégier le dialogue afin d'aboutir à des conditions consensuelles d'organisation d'élections apaisées».

Non sans assurer la Guinée de leur appui «dans l'approfondissement de son processus démocratique, gage de paix et développement économique pour le bien-être des populations.»