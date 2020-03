Ile Maurice: Adapter les politiques budgétaires pour atténuer l'impact du Covid-19 sur l'économie mauricienne

communiqué de presse

Le Premier ministre, ministre de la Défense, de l'Intérieur, et des Communications extérieures, ministre de Rodrigues, des Iles éparses et de l'Intégrité territoriale, M. Pravind Kumar Jugnauth, a annoncé, au cours d'une conférence de presse cet après-midi au Bâtiment du Trésor à Port Louis, une série de mesures pour limiter les dépenses nationales afin d'atténuer l'impact du Covid-19 sur l'économie mauricienne.

La propagation du Covid-19 à travers le monde avec 73 pays touchés hors Chine, plus de 90 000 cas confirmés, et au-delà de 3 000 décès, entraîne des effets négatifs à travers le monde, et place Maurice dans une situation économique très difficile, a fait ressortir M. Jugnauth. Il a ajouté que le Fonds monétaire international et l'Organisation européenne de coopération économique prévoyaient une baisse de la croissance économique mondiale, alors que les représentants des pays du G20, réunis à Ryad, ont exprimé leur inquiétude face au risque réel du coronavirus.

Le Premier ministre a jugé la situation 'grave' face à la crainte de l'impact sanitaire et économique à venir du coronavirus sur le pays et a déclaré que le gouvernement va revoir ses politiques budgétaires et monétaires en conséquence. Maurice va devoir s'adapter et le coût de cette adaptation est énorme, a prévenu M. Jugnauth.

Ainsi, des directives ont été données à tous les ministères de diminuer d'au moins 10% leur budget de fonctionnement. En outre, le 52e anniversaire de l'Indépendance de Maurice et les 28 ans de la République seront célébrés en toute sobriété, avec une révision à la baisse des dépenses qui passent à Rs 2 millions, au lieu de Rs 12 millions. Le banquet d'Etat, la Garden Party et les feux d'artifices sont également annulés. Seules la cérémonie de lever du drapeau et la fête culturelle se tiendront le 12 mars. Il est à noter qu'avec la conjoncture actuelle, le président de la République d'Afrique du Sud, M. Cyril Ramaphosa a décidé de reporter sa visite d'Etat à Maurice.

Selon le Premier ministre, les effets négatifs du Covid-19 sur l'économie mauricienne se font sentir. La mise en œuvre des mesures pour contrer le Covid-19 comprenant les contrôles sanitaires aux points d'entrée, et la mise en quarantaine ont un coût, a-t-il rappelé. Il a aussi fait un relevé des principales conséquences immédiates du Covid-19 dont les annulations de vols et de salons internationaux; la propagation du virus dans les marchés touristiques tels que l'Italie et la France; des ruptures dans la chaine d'approvisionnement des matières premières et des produits importés; et des perturbations dans les activités commerciales. Les secteurs manufacturier, financier, et de construction ne seront pas épargnés, d'où la nécessité de tenter d'endiguer l'impact économique du nouveau coronavirus.

Sur le plan sanitaire, Pravind Jugnauth a donné l'assurance à la population, qu'à ce jour, Maurice n'a enregistré aucun cas de Covid-19. « Nous avons agi rapidement avec l'entrée en opération des centres de quarantaines dès le mois de janvier 2020 mais nous demeurons extrêmement vulnérables, » a souligné le Premier ministre.

Revenant sur les mesures de précaution, notamment les contrôles renforcés aux divers points d'entrée, la mise sur pied de plusieurs comités afin de faire un suivi de l'évolution de l'épidémie, et le plan de préparation sanitaire, M. Jugnauth a précisé que le gouvernement travaille étroitement avec l'Organisation mondiale de la santé. Il a dit que la vigilance reste de mise et qu'une campagne de sensibilisation portant sur les mesures d'hygiène à adopter afin de limiter la propagation de toute maladie contagieuse est en cours.