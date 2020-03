Sénégal: Saint-Louis - Dysfonctionnements dans la formation professionnelle et téchnique

Le Syndicat de l'Enseignement Professionnel et Technique a observé hier, mardi 3 mars, une assemblée générale au niveau du Lycée Technique André Peytavin suivie d'un sit-in devant les locaux de l'Inspection d'Académie de Saint-Louis.

Ses membres sont très remontés contre leur tutelle, en l'occurrence le Ministre Dame Diop, et ils demandent plus de respect et de considération de sa part. Ces enseignants, très en colère, exigent aussi de l'autorité le paiement de leurs indemnités de correction et de déplacements lors des derniers examens.

Ce mouvement d'humeur entre dans le cadre de la mise en œuvre du 6ème plan d'action du Syndicat de l'Enseignement Professionnel et Technique qui a tenu son premier plan d'action au mois de décembre dernier.

Cela fait suite au préavis de grève qui avait été déposé depuis le mois d'octobre. Ses membres se disent écœurés par le mutisme de leur ministre de tutelle, en l'occurrence Dame Diop.

"Notre Ministre est malheureusement préoccupé par d'autres situations qui sont autres que le développement de la formation professionnelle et technique.

Nous avions constaté un manque crucial d'équipements dans les centres de formation professionnelle à l'image du centre de Kaffrine. Ils ont prévu éventuellement la construction de 45 salles, mais comment peut-on prétendre à élargir la carte de la formation professionnelle sans prendre en considération la question des équipements qui est cruciale", a soutenu Mamadou Kéba Ciré Diallo, formateur au Lycée Technique André Peytavin de Saint-Louis par ailleurs Secrétaire général chargé de la communication de la section Saint-Louis du Syndicat de l'Enseignement Professionnel et Technique. Aujourd'hui, lui et ses camarades exigent plus de respect et de considération de la part de leur tutelle.

Munis de brassards rouges, ces enseignants de la formation professionnelle et technique exigent également de leur tutelle le paiement de leurs indemnités de correction et des indemnités de déplacements lors des examens.

"Nous sommes à deux ou trois mois des examens professionnels, et nous tous qui sommes là, nous étions allés aux examens professionnels depuis l'année dernière et jusque-là, nous n'avons pas reçu ni nos indemnités de correction ni nos indemnités de déplacements.

Et certains d'entre nous sont même restés pendant deux ans sans recevoir leurs indemnités. Ce qui est grave et nous le déplorons", a regretté le syndicaliste. Il menace toutefois de passer à une vitesse supérieure si jamais rien n'est fait à ce sujet.