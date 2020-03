Gabon: « Le pangolin contribue au maintien des forêts »

L'Agence Nationale des Parcs Nationaux (ANPN) a publiée hier, mardi 3 mars, sur sa plateforme Facebook, les vertus du pangolin. Publication faite, pour la sensibilisation des populations, à l'occasion de la célébration de Journée internationale de la faune et la flore.

Le Gabon via l'Agence Nationale des Parcs Nationaux, à l'instar internationale, a célébré la faune et la flore. Décidé en 2013 lors de la 68ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, de proclamer le 03 mars, Jour de l'adoption de la Convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d'extinction (CITE), la journée mondiale de la vie sauvage afin de célébrer et de sensibiliser le public sur l'importance de la faune et la flore. L'ANPN l'a célébrée en sensibilisant les gabonais, via les réseaux sociaux, sur les vertus pangolin qui d'ailleurs « contribue au maintien des forêts en régulant la population d'insectes ».

L'on est sans ignorer que « les êtres vivants dépendent les uns des autres », alors « si une espèce vient à disparaître, plusieurs autres espèces seront fragilisées ». Face à cela, « il est donc important pour nous de maintenir toute forme de vie sur terre », communique l'ANPN.

Rappelons que la Journée de la vie sauvage se présent comme une occasion idéale de célébrer les formes innombrables, belles et diverses, qui couvrent la faune et la flore sauvages que la conservation de la nature procure aux êtres humains.

La flore étant l'ensemble des espèces végétales présentes dans un espace géographique ou un écosystème déterminé tandis que la faune désigne l'ensemble des espèces animales présentes dans un espace géographique ou un écosystème déterminé.

Le pangolin géant, l'éléphant le chimpanzé sont entre autre les espèces intégralement protégées au Gabon. Aussi, cette journée a rappelé l'urgente nécessité d'intensifier la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages, aux profondes répercussions économiques, environnementales et sociales.