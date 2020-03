Gabon: Port-Gentil - PIZOLUB offre deux salles de classe au Lycée Bac Aviation

La société Pizolub de formulation de lubrifiant a offert deux salles de classe au lycée Bac Aviation de Port-Gentil. L'inauguration de celles-ci s'est faite le 02 mars dernier en présence des autorités de la province de Moyen-Ogooué parmi lesquelles, le Gouverneur Patrice Ontina, Guy Christian Mavioga et le maire Gabriel Ntchango.

L'Administrateur Directeur Général de Pizolub, Guy Christian Mavioga a offert des salles de classe au lycée Bac Aviation pour permettre à plus d'une centaine de jeunes de construire leur avenir professionnel. C'est suite à des visites rendues au sein de certains établissements de la province, et touché par les conditions d'apprentissage des élèves, que l'ADG de Pizolub s'est saisi de l'occasion.

« Pizo est une entreprise citoyenne. Quand nous avons rendu visite à certains établissements, nous avons vu des salles de classes, nous avons vu des enfants parfois quatre ou cinq sur le même banc, parfois assis à même le sol. Dans sa responsabilité sociétale, Pizo ne pouvait pas être insensible aux problèmes de l'Education nationale » explique Guy-Christian Mavioga.

Le Gouverneur Patrice Ontina à saluer l'initiative et l'intérêt porté à cet établissement tout en remerciant Pizolub pour l'avoir gratifié des salles de classe. Il a également invité les apprenants à en faire bon usage. « Vous êtes un Directeur général patriote. Par ce geste, votre entreprise contribue à œuvrer pour l'épanouissement et l'éducation de nos enfants qui sont le renouveau et la pérennité et l'avenir du Gabon » reconnait la première autorité de la province. S'adressant aux élèves, le gouverneur leur a demandé d'en faire bon usage.

Le proviseur Maurice Mouckaga fait partie des plus heureux. Il a au nom du corps enseignant, tenu à remercier la société et souhaité que ce partenariat amorcé avec le lycée, se pérennise et s'étende à d'autres bienfaiteurs. Par cette action que vient de réaliser Pizo, c'est l'expression de la prospérité partagé qui vient d'être mise en œuvre.