Tunisie: Coronavirus - Ira-t-on vers un repli communautaire ?

De plus en plus, la « vadrouille » du corona virus, dans les quatre coins du monde, inquiète et prend des proportions alarmantes. Là où il passe, il fait parler de lui et accule les gouvernements à prendre des mesures impactant notamment le secteur économique et poussant d'autres à penser au pire si l'expansion de ce virus n'a pas été freinée soit par des facteurs naturels ou la mise sur le marché d'un antidote ad hoc. A savoir la fermeture des frontières.

Le risque est devenu très élevé

Dans certains pays, les gens prennent de plus en plus leur distance et se méfient de l'arrivée des touristes en provenance des pays où l'épidémie a frappé fort, comme en Italie, un pays qui, croyant bien faire, a arrêté tous les vols à destination et en provenance de la Chine. Plusieurs compagnies aériennes ont suspendu ou réduit les vols en direction de la Chine, à l'exemple d'Air France, British Air Ways, Air Canada Lufthansa et bien d'autres.

Le coronavirus continue à se propager dans le monde notamment du côté de la rive nord de la Méditerranée avec plus de trois mille décès et plus de 90 mille cas dans 73 pays dont la Tunisie qui a enregistré le premier cas de contamination lundi, 02 mars. Il s'agit d'un Tunisien âgé d'une quarantaine d'années qui est arrivé à bord d'un navire en provenance d'Italie.

L'OMS a indiqué dans son dernier communiqué que le risque mondial que représente l'épidémie était devenu « très élevé ». Elle évoque une « augmentation subite du nombre de cas en Italie, la République de Corée, le Japon et l'Iran. En France 191 cas sont recensés et le virus a fait un troisième mort. En Italie, 52 décès sont enregistrés et 2000 personnes contaminées. Aussi paradoxal que ceci puisse paraître,le nombre de cas continue à baisser en Chine et d'augmenter à l'extérieur de ce pays. « Au cours des 24 dernières heures, il y a eu près de neuf fois plus de ‎cas hors de Chine qu'en Chine », rapporte l'OMS.

Des concerts et des manifestations sportives et des grands rendez-vous économiques sont annulés ou reportés partout dans le monde. L'Arabie Saoudite vient de suspendre la « Omra » (petit pèlerinage) en raison de la propagation de l'épidémie. Les voyageurs munis d'un visa de tourisme en provenance d'un pays touché par le virus sont interdits d'entrée. Le pèlerinage risque de ne pas avoir lieu pour cette année mais tout reste tributaire de l'évolution de l'épidémie en question.

Un monde moins solidaire

Avec la propagation du coronavirus, on se retrouve aujourd'hui comme figé dans une attitude de repli. A Hong Kong, un bâtiment prévu pour l'accueil des personnes contaminées a été attaqué par des manifestants. Il a été jugé trop proche des habitations. Chez nous, à plus de huit mille km de l'épicentre de l'épidémie, les réactions hostiles à l'hébergement d'éventuels cas de contamination ne se sont pas fait attendre. Une unité hôtelière a refusé l'accueil des personnes mises en quarantaine avant même l'enregistrement de cas avérés dans notre pays. La notion de solidarité n'est plus de mise.

Les plus radicaux prônent le repli communautaire. A cet effet, la droite et l'extrême droite en France ont déjà appelé à renforcer les contrôles au niveau des frontières suite à la multiplication du virus en Italie. Pour sa part, la presse de droite en Italie profite de l'aubaine pour mettre en cause la politique d'immigration, souligne la journaliste Juliette Gramaglia dans son article publié sur le site web d'actualités « Arrêt sur image ».

Plus le coronavirus se propage, plus le repli communautaire se renforce et moins le monde est solidaire.