Ile Maurice: Une maman de deux enfants battue par son époux policier et la maîtresse de celui-ci

Ce ne serait pas la première fois qu'elle se fait agresser. Cette mère de deux enfants âgée de 32 ans allègue avoir été rouée de coups par son époux, un policier, et... la maîtresse de ce dernier. Cela, bien qu'elle ait en sa possession un protection order. La trentenaire a de nouveau porté plainte contre son mari au poste de police de Lallmatie, le dimanche 1er mars. Celui-ci a été arrêté pour breach of protection order et a comparu en cour, lundi 2 mars.

Rencontrée à l'hôpital, où la plaignante a été admise, elle nous confie ses peines. Elle raconte que cela fait un an que son époux l'a mise à la porte, afin d'accueillir sa maîtresse. Et depuis, poursuit la mère de famille, elle ne cesse de faire le va-et-vient entre la maison conjugale et celle de ses parents. Comme cela a été le cas dimanche. Elle s'est rendue au domicile conjugal pour voir ses deux enfants de 8 et 12 ans, son époux l'empêchant de garder contact avec eux, déplore-t-elle.

Mais à son arrivée, l'épouse est «malmenée» par son mari et la maîtresse de celui-ci. Le couple l'accuse de venir dans la maison pour voler. Les deux se sont jetés sur elle et l'ont rouée de coups, pleure-telle. «Li pa normal ki mwa mo maryé kor é bien, mé mé tres ki pé res dan mo lakaz. Mwa mo péna enn kwin... », lâche la trentenaire.

Elle demande que la loi concernant les femmes soit plus sévère. «Car ce n'est pas possible que malgré mon protection order, je dois continuer à subir les coups de mon époux. Et quant à la maîtresse, elle a plus de droits que moi... Je ne veux pas que mes enfants habitent avec eux», dit-elle, craignant pour leur sécurité.

À noter que la maison conjugale appartient aux beaux-parents de la plaignante et que ces derniers l'ont autorisée à y habiter. Elle a intenté des procédures en cour de Flacq pour obtenir un occupation order, depuis presque dix mois.