Soudan: Le Dr Hamdouk reçoit une invitation à visiter l'Italie

Khartoum — - Le Premier ministre, le Dr Abdallah Hamdouk, a reçu Mercredi dans son bureau le Vice-ministre Italien des Affaires Etrangères, Emanuela C. Del Re, et a affirmé la Volonté du Soudan à consolider ses Relations et sa Coopération avec l'Italie dans tous les domaines.

La Ministre des Affaires Etrangères, Asma Mohamed Abdallah, était présente à la réunion.

Dans un communiqué de presse après la réunion, la Vice-ministre Italienne des Affaires Etrangères a déclaré que l'Italie est une Amie Proche du Soudan, exprimant l'Aspiration de son pays à des Relations Fructueuses avec le Soudan dans la Période à venir.

Elle a indiqué qu'elle avait transmis une Invitation du Premier ministre Italien au Premier ministre, le Dr Hamdouk, à se rendre en Italie, ajoutant que le Dr Hamdouk avait accepté l'Invitation à se rendre en Italie prochainement.

Elle a déclaré que la réunion avait abordé la Question du Retrait du Soudan de la Liste des Pays Parrainant le Terrorisme, affirmant la Détermination de l'Italie à redoubler d'Efforts pour retirer le Nom du Soudan de cette Liste afin que le Soudan puisse aborder une Nouvelle Ere de Développement et de Paix.

La Vice-ministre Italienne des Affaires Etrangères a exprimé le Souhait de son pays de Consolider ses Relations avec le Soudan, se référant au Souhait de son pays d'Attirer des Investisseurs Italiens pour Opérer au Soudan.

Elle a souligné que son pays souhaite soutenir le Soudan, qui est un pays Très Important dans la Région.

Répondant à une question d'un journaliste, Emanuela a déclaré que l'Italie prévoyait de mener une Campagne Spéciale pour Retirer le Nom du Soudan de la Liste des Etats Parrains du Terrorisme et accélérer ce Processus, soulignant que l'Italie continuerait à soutenir le Soudan et à le fournir avec plus d'Aide au Développement à l'avenir.