Soudan: Le comité de consultation politique entre le Soudan et l'Italie se réunit

Khartoum — Les réunions du Comité de consultation politique entre le Soudan et l'Italie débuteront demain jeudi au ministère des Affaires étrangères. Le ministre d'État au ministère des Affaires étrangères, Omar Gamar Eddine et son homologue italien Emmanuela Del Rey ouvriront la session.

La partie soudanaise est dirigée par l'ambassadrice Elham Ibrahim Mohamed Ahmed, sous-secrétaire adjoint aux affaires politiques au ministère des Affaires étrangères, tandis que la partie italienne est dirigée par le directeur général du département d'Afrique au ministère italien des Affaires étrangères, Giuseppe Mistretta.

Les réunions examineront les moyens d'améliorer les relations bilatérales et l'évolution de la situation interne dans les deux pays, en plus des relations dans les domaines politique et économique et de la coopération dans les domaines culturel, éducatif et consulaire.

Les deux parties aborderont également les conditions régionales et internationales, en particulier les relations avec le Soudan du Sud et la Centrafrique, le dialogue avec les États-Unis d'Amérique et les relations avec l'Égypte et la Syrie, ainsi que la consolidation des relations bilatérales et le soutien mutuel dans les forums internationaux, en particulier à la lumière de la grande ouverture dont témoignent les relations extérieures du Soudan après la glorieuse révolution de décembre.