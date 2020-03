Soudan: Hamdok affirme la détermination du gouvernement de coopérer avec l'OPEP

Khartoum — Le Premier ministre, Dr Abdullah Hamdok, a affirmé l'accueil et la détermination du gouvernement de la transition de coopérer avec le Fonds de l'OPEP à la lumière du retour du Soudan à la communauté internationale, notant que la période précédente était une expulsion de divers fonds de financement.

Hamdok a, lors de sa réunion ce mercredi, le directeur général du Fonds de l'OPEP pour le développement international (OFID), Dr. Abdul Hamid Al Khalifa, ajoute que le Soudan est riche en ressources en quantité et en qualité, seulement cela mérite une bonne gestion et un emploi optimal au profit du peuple soudanais.

« Le gouvernement est en train de créer un environnement d'investissement et de le rendre attrayant pour les investisseurs ainsi que d'encourager le secteur privé national et étranger afin de transférer des expériences et d'apporter des technologies modernes dans le pays et de trouver des opportunités prometteuses pour les jeunes », a indiqué Hamdok.

Pour sa part, Dr. Al Khalifa a affirmé le désir certain du Fonds de renouveler son partenariat avec le Soudan et sa contribution technique aux futurs plans et projets élaborés par le gouvernement et comment les financer, en particulier ceux liés à l'énergie, au pétrole et aux transports.