Togo: Contrôle sanitaire obligatoire pour tous les passagers

Le Togo n'a pas encore été touché par le nouveau coronavirus. Tant mieux, mais la menace se rapproche.

Si le nombre de malades baisse en Chine, il augmente ailleurs dans le monde, a rappelé mercredi Binta Diallo, la représentante de l'OMS au Togo.'A ce jour, l'OMS n'a pas interdit la circulation des personnes. Mais nous demandons que la surveillance épidémiologique soit renforcée ainsi que les contrôles aux frontières. C'est ce que le Togo fait et nous l'encourageons à continuer et à faire mieux', a-t-elle déclaré.L'Afrique n'est plus épargnée. Des cas sont signalés en Algérie, en Tunisie, au Maroc, au Nigeria, au Sénégal et en Egypte, notamment.

'Notre objectif est d'avoir 0 cas en raison du degré de contagion. Nous prenons les dispositions conséquentes. Chaque jour que Dieu fait l'épidémie change de visage et donc il nous faudra adapter les mesures à chaque cas détecté ailleurs', a expliqué Mustafa Mijiyawa, le ministre de la Santé, par ailleurs professeur en médecine, lors d'une réunion de concertation organisée avec tous les acteurs du secteur et l'OMS.Gnama Latta, le patron de l'aéroport de Lomé, a indiqué que désormais les contrôles sanitaires s'appliquaient à l'ensemble des passagers et plus uniquement à ceux venant de Chine.