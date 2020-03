Algérie: Mise en avant du rôle des SMA dans la préparation du déclenchement de la révolution

Alger — Les participants au forum de la mémoire, organisé mercredi, ont mis en avant le "rôle" des Scouts musulmans algériens (SMA) dans la préparation du déclenchement de la glorieuse révolution nationale et leur contribution "efficace" à l'éclairage de la société sur les véritables plans du colonisateur.

Lors de ce forum, organisé au siège du Quotidien "El-Moudjahid", à l'initiative de l'association "Mechaal Echahid", dans le cadre de la commémoration du 63e anniversaire de la mort du martyr Larbi Ben M'hidi, des participants ont longuement évoqué le rôle "éminent et avant-gardiste des SMA avant et pendant la révolution algérienne, notamment dans l'éclairage des différentes franges de la société à l'époque".

Intervenant à cette occasion, le commandant général des SMA, Abderrahmane Hamzaoui a considéré que les SMA constituaient "un legs du mouvement national, d'autant qu'ils continuent à s'acquitter d'un rôle important auprès des jeunes dans le but de sauvegarder la mémoire nationale", insistant sur la place majeure du martyr Ben M'hidi "qui était et demeurera, dans l'histoire, un des grands commandants de la révolution".

Pour M. Hamzaoui, l'histoire de Ben M'hidi, et par extension, de l'Algérie "est atemporelle, en ce sens que cet héros a su préserver l'unité, les constantes et les principes de la révolution, des principes que nous voulons consacrer au sein de notre institution, en inculquant les valeurs et luttes des martyrs aux jeunes scouts".

Les SMA étaient, a-t-il soutenu, "parmi les premiers à avoir allumer la mèche de la révolution, en offrant, pour arracher l'indépendance de l'Algérie, ses meilleurs enfants et des hommes de la trompe de Larbi Ben M'hidi qui a évolué dans le groupe scout Enadjah de Biskra", précisant que sur le groupe des 22 (premier noyau de la révolution), 18 membres faisaient partie des SMA. C'est dire la contribution de cette institution au déclenchement de la guerre de libération nationale, a-t-il ajouté.

De son côté, l'historien Mohamed Lahcen Zeghidi a passé en revue l'histoire et le rôle des SMA avant le déclenchement de la guerre de libération, en tant que "terreau fertile de la génération de novembre qui a défendu l'identité nationale algérienne musulmane, sous la bannière de l'Association des oulémas musulmans algériens et du parti du peuple (PP) par la suite".

Intervenant devant un public nombreux composé d'anciens membres des SMA et des férus de l'histoire du mouvement national et de la révolution de novembre, l'historien a mis en exergue le rôle des SMA dans l'unification des rangs des Algériens contre l'occupant français, en étant "une école d'engagement et de sacrifice" qui avait formé une base pour l'Armée de libération nationale (ALN).

A l'occasion, M. Zeghidi a affirmé que les SMA poursuivaient leurs missions de sensibilisation et d'éducation des générations montantes, en leur inculquant l'amour de la patrie et les valeurs de solidarité et de fraternité, appelant à la création d'un centre dédié au mouvement algérien de scoutisme, afin de préserver la mémoire collective du peuple algérien.

Certains intervenants ont mis l'accent, lors d'un débat ouvert, sur les qualités et le combat de Larbi Ben M'hidi, l'homme au sourire de juste qui reste, 63 ans après sa mort, une source d'inspiration et le symbole du courage et du dévouement à la patrie.