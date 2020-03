Angola: Appel à l'union des familles et à la solidarité sociale

Luanda — La secrétaire d'Etat à la famille et à la promotion de la femme a appelé mercredi à l'union des familles et à la promotion de la solidarité sociale, pour l'édification d'un pays meilleur.

S'exprimant à l'ouverture de la Journée nationale sociocommunautaire pour la moralisation de la société, Ruth Mixinge a souligné que chacun devrait avoir comme notion de responsabilité, que le développement du pays dépend du travail que l'on fait actuellement, aussi bien au sein des familles que des communautés.Elle a exhorté les chefs coutumiers à promouvoir les bonnes mœurs dans les milieux infantiles, juvéniles et des adultes, pour la construction d'un pays meilleur.

Que tous s'unissent et travaillent pour la promotion de l'égalité et de l'équité du genre, a ajouté la secrétaire d'Etat au cours de cette rencontre organisée par le Mouvement d'appui solidaire de l'Angola (Movangola), autour du thème « La moralisation de la société et la lutte contre la corruption ».

Selon elle, la Journée nationale sociocommunautaire n'est pas un simple acte de citoyenneté, mais elle revêt une grande importance dans le cadre de l'action civique pour la moralisation de la société, dont la responsabilité incombe à tous, et notamment aux femmes auxquelles revient le rôle spécial et particulier, celui de l'éducation, de formation et de développement intégral des enfants et des jeunes.

Cette rencontre a également un rôle important à jouer dans la stabilité des familles, promotion du dialogue et de l'autonomisation de la femme, a-t-elle ajouté.Créé le 25 janvier 2013, le Mouvement d'appui solidaire de l'Angola, représenté dans les 18 provinces du pays, soutient le Gouvernement angolais dans la lutte contre la corruption, le népotisme, l'impunité et la gabegie des biens publics.