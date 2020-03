Madagascar: Musique - Abdou Day hisse haut le « reggasy » au-delà de la frontière malgache

Le nouvel Album d'Abdou Day sortira bientôt

Ses textes ont conscientisé les jeunes malgaches des années 1990. Ses mélodies et sa voix résonnent encore tout le continent africain. Il se perfectionne dans le reggae jusqu'à aujourd'hui où il est considéré comme l'un des meilleurs dans ce domaine. Cinq albums à sa possession, le dernier sortira cette année. Abdou Day n'a pas encore abdiqué !

Pendant ces dix dernières années, Abdou day se produit plutôt à l'étranger, et participe à des nombreux festivals en Allemagne, Autriche, Danemark, Suède, Belgique et Luxembourg. En ce moment, il est en studio pour préparer son nouvel album. Cet opus sera enregistré en Jamaïque avec les légendes jamaïcains comme Sly & Robbie, Dean Frazer, Errol « Flabba » Holt. Le titre de la Jaquette n'est pas encore dévoilé par le chanteur, mais il promet quinze titres avec des paroles poignants comme ses fans les aiment.

En parallèle, il effectuera une tournée en Europe. Le mois de mai, il sera en France, tandis que le mois suivant il s'envole pour l'Allemagne. Ensuite il débarque à Danemark. Et il revient en Allemagne et y séjourne pendant deux mois.

C'est à Antsiranana, qu'Abdou Day a grandi et a commencé à chanter dès l'âge de 4 ans.

Né d'une famille chanteuse et musicienne, son enfance était dans un environnement où la musique prend une place prépondérante. Au début, le petit Abdou a aimé écouter et chanter la musique traditionnelle malgache. Mais, il découvre le reggae en 1970 dans un disque de 33 tours de son père. En écoutant les musiques de Jimmy Cliff, Johnny Nash, Peter Tosh et Bob Marley, Abdou Day devient amoureux de la culture Jamaïcaine.

« Les mélodies et les paroles du Reggae Roots Rockers m'ont parlé des réalités de ce monde », a-t-il confié. Puis en 1989 Abdou Day débarque en France où il intègre d'abord plusieurs groupes de Reggae. C'est là que débute sa carrière solo, avec des sons Reggae très Roots. Alors il enregistre en 1995 son premier Album « Mais pourquoi » de 4 titres.

Son deuxième Album « Mister babylon » réalisé par Tyron Downie en 1998, vendu à 5500 exemplaires. Et suivi par un troisième opus intitulé «Libre » en 2002. Sélectionné par la FNAC dans la catégorie « Nouvelle Scène Française », on y trouve le chanteur traditionnelle malgache Lego l'un des artistes le plus en vue de Madagascar, et Brahim une grosse pointure du Reggae Français. « Libre » s'est vendu à plus de 8000 exemplaires en autodistribution, pour devenir un album le plus apprécié du public de reggae malgache.

Avec plus de 800 concerts en 25 ans de carrière, Abdou Day a joué aux côtés des plus grands noms du Reggae Jamaïcain : Culture, The wailers, Buju Banton, Tiken Jah Fakoly.

Il a partagé la scène avec le groupe Français Sinsemilia et a participé aux grands festivals de l'Océan Indien (Mayotte, Madagascar), de l'Europe (Belgique, Suisse, Allemagne, Luxembourg, France) sans oublier l'Afrique (Maroc, Mali). Il a participé à l'European Reggae Contest 2010. Parmi plus de 230 groupes Français, il remporte la victoire. Il se retrouve Finaliste de l'European Reggae Contest 2010. En 2010 son quatrième Album « Tous Égaux » composé de 14 titres enregistrés et arrangés entre la Jamaïque, le Luxembourg et la France avec les plus grands noms de la chanson Malgache comme Jaojoby et du Reggae Jamaïcain avec : Tyron Downie , Dean Fraser, Earl Chinna Smith ... Ou encore Kiddus I en featuring sur les titres « Cool Rasta » et « Rastafari ».

« Le Prince du Reggasy » (Reggae Malgache) pour les uns, poète pour les autres, Abdou Day est avant tout un chanteur engagé qui dénonce l'inégalité, et l'injustice qui rongent les pays du monde.