Madagascar: Concert - Céline Banza foulera l'Ifm

Céline Banza, la beauté féline incarne le talent en devenir de l'Afrique francophone.

La chanteuse congolaise, Céline Banza, lauréate du Prix Découvertes RFI, va faire un passage à Madagascar dans une semaine. La tradition sera respectée.

Comme à l'accoutumée, les lauréats et lauréates du concours Prix Découvertes RFI font un passage dans les pays francophones comme Madagascar. Ce sera au tour de la chanteuse Céline Banza de faire un passage à l'Ifm Analakely le 13 mars, le vendredi à partir de 19 h 30. Selon les programmeurs de cet évènement, ce concert est « destiné à promouvoir les talents émergents de la musique africaine ». Surtout francophone dans l'ensemble, et Madagascar a déjà brillé en remportant plus d'une fois le concert.

Cette chanteuse congolaise intègre donc la liste assez prestigieuse des gagnants et gagnantes de ce concours. Comme les reggaeman Tiken Jah Fakoly, Didier Awadi, Amadou et Mariam... En 2018, c'est pour la première fois qu'un pays qui vient de réintégrer la francophonie gagne le concours. Il s'agit du très talentueux rwandais Yvan Buravan. Plutôt un lauréat « politique », puisque durant cette période, la France faisait les yeux tellement doux à ce pays où les massacres interethniques de dizaines de milliers de personnes, dans les années '90, mettent le pays de De Gaulle en cause.

D'ailleurs, l'Organisation Internationale de la Francophonie qui est partenaire du concours Prix Découvertes RFI, a élu une rwandaise à sa tête en 2018 également. Céline Banza est « une artiste curieuse et polyvalente, puisque non seulement elle est chanteuse mais aussi vidéaste, actrice, performeuse ». A l'image des artistes de l'ère numérique, où il faut avoir plusieurs cordes à son arc pour pouvoir s'en sortir. Mais aussi pour pouvoir étaler tout son potentiel artistique. Dans sa petite présentation biographique, elle a déjà été présente lors des « The Voice Afrique Francophone », l'« African Music forum »...

Elle bénéficie donc d'une « exposition médiatique » en étant lauréate de ce concours. C'est-à-dire elle sera plus présente sur RFI, pour BBC Afrique, Voice of Africa et les autres, ce sera une autre affaire. Comme toujours aussi, les concerts de ces artistes étrangers qui passent à l'Ifm dans le cadre de cette compétition musicale attirent plutôt les expatrié(e)s.