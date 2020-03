Madagascar: Football / Kintana akademia - Un centre d'excellence durable à Ambohimangakely

Une machine à former la next generation des Barea. Tel est l'objectif du centre initié par Lova Ramisamanana, initiateur du projet.

La création d'un centre d'excellence de football durable, Kintana Akademia, prévoit de créer une académie de football, «nous souhaitons donner aux joueurs les plus talentueux du pays une éducation continue et adaptée ainsi qu'une formation sportive cohérente. Nous avons sélectionné un emplacement à Ambohimanga afin de créer le centre d'excellence sur une superficie de 5ha », informe Lova Ramisamanana. Une équipe A ainsi qu'une réserve, en tout au nombre de trente, composera la première génération du centre.

Un recrutement sera ensuite effectué dans les régions pour compléter les différentes catégories U15 et U17. L'objectif principal du centre est de former la next generation des Barea avec des joueurs de qualité. «Ils seront formés par des experts avant de joindre des clubs étrangers afin de devenir professionnels, et acquérir les expériences nécessaires pour être sélectionnés dans l'équipe nationale » poursuit l'initiateur du projet.

Fonctionnel à partir du 15 mars, le centre disposera d'un réfectoire, d' un dortoir, d'une cantine, d'un centre de santé de base, d' une salle polyvalente qui servira de bibliothèque, d' une salle d'informatique, d'une salle de classe et de projection sans oublier bien sûr le terrain de foot, associé à un vestiaire et une salle de sport.

«Notre budget de fonctionnement annuel tourne autour de 80 à 100 000 euros. Cinq actionnaires de Kintana sport Madagascar dont trois Malgaches, un Français et un Togolais, assureront le fonctionnement du centre», confie Lova. Le projet date depuis un an et le club Kintana FC a déjà remporté le titre de champions d'Itasy D1.

«On a procédé au tournoi foot-fokontany depuis mars 2019 pour détecter les jeunes talents. On continuera dans ce sens jusqu'en mars 2020 et les vingt meilleurs intégreront le centre », souligne le responsable du centre. Outre les encadreurs locaux, le centre sollicitera le savoir-faire de techniciens étrangers européens.