Cote d'Ivoire: 40e Popo Carnaval de Bonoua - Bassam a accueilli la première étape du Popo Tour

La ville historique de Grand-Bassam a accueilli, le 29 février, une caravane baptisée "Popo Tour". Une initiative du comité d'organisation de la 40e édition du Popo Carnaval de Bonoua prévu du 13 au 26 avril. Ce fut la première étape d'un cortège qui sillonnera le Sud-comoé du 29 février au 12 avril. Kacou Paul, Commissaire général du Popo, se réjouit déjà de cette première étape qui augure d'une bonne tournée.

"Le Popo Tour" est une étape majeure pour le démarrage du Popo carnaval de Bonoua chaque année. Lorsque cette caravane a démarrée à Bonoua pour Grand-Bassam, toute la population est sortie parce qu'elle a hâte de découvrir le Popo carnaval 2020. Ce fut le cas à Grand-Bassam où la caravane a été accueillie dans une liesse populaire. Le public a participé massivement aux activités prévues à l'espace "Carrefour de la jeunesse" où a eu lieu un grand show avec des artistes et avec l'appui de notre sponsor. Nous sommes donc satisfait de cette première étape", a-t-il confié.

Les festivités ont démarré à Bonoua où le commissaire général, Kacou Paul, a procédé au lancement de la caravane en début d'après-midi du 29 février. Le camion podium paré aux couleurs du Popo carnaval 2020, avec à son bord des hôtesses habillés de tee-shirts à l'effigie de la fête, a sillonné les différents quartiers de la ville. Après une visite des places fortes de Bonoua, la caravane a mis le cap sur Grand-Bassam où après la parade dans la ville, elle s'est installée à l'espace «Carrefour jeunesse» pour un grand show haut en sons et en lumières jusque tard dans la nuit.

Mais avant, le commissaire général et son équipe sont allés présenter leurs civilités à la cour royale des Abouré Ehe, à Mossou pour avoir l'onction et les bénédictions de Sa Majesté. A cette occasion, le sponsor, a remis des présents à la notabilité. Le maire de Grand-Bassam, Jean Louis Moulod, par la voix du conseiller municipal, Kadjo Wognin, a fort apprécié l'honneur fait à sa commune. Il a salué et encouragé Kacou Paul et son équipe. Puis les a invités à continuer de promouvoir la culture ivoirienne et de contribuer ainsi au développement du tourisme dans le Sud-Comoé.

Après le succès réalisé à Grand-Bassam, Montezo accueille la caravane le samedi 7 mars prochain. « Une délégation séjourne déjà à Montezo pour préparer cette deuxième étape avec les autorités de cette ville. Comme l'année dernière où elles nous ont accueillis dans la ferveur populaire, je voudrais dire aux populations que nous serons présents là-bas le 7 mars pour annoncer la couleur du 40e Popo carnaval de Bonoua, avant même la grand-messe en avril prochain », a lancé Kacou Paul, avant de dévoiler les autres articulations de la caravane.

« Le fait de se déplacer vers les populations les rassure plus. Ces actions de proximité sont bien accueillies par les populations qui convergent toutes vers Bonoua, le moment venu. Nous allons donc sillonner le Sud-Comoé en passant par Maféré, Bonoua et aller même au-delà, avec Abidjan et Dabou qui figurent au programme de cette caravane ». Il faut noter que l'édition 2020 a pour thème : «Popo carnaval de Bonoua, quarante éditions au service du développement culturel et touristique dans une Côte d'Ivoire unie».