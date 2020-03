Madagascar: Tama beachvolley - Mama et Stef'auto confirment

Toujours les mêmes têtes. Les volleyeurs du club Mama Vakinankaratra et les volleyeuses du Stef'auto 501 Atsinanana confirment leur suprématie lors de la troisième édition du tournoi «Tama beachvolley ».

Chez les seniors hommes, Kems et Hasina des assurances Mama conservent le titre en s'imposant ce week-end face à Jacquinot et Marius de HTM sur le score de 2 sets à rien sur la plage du bord de Toamasina. La finale des dames a été une affaire entre volleyeuses de Stef'auto.

Les multiples championnes de ce style de volleyball, Fifi et Julienne, ont défait en duel final leurs coéquipières, Hasina et Lydia, par 2 sets à 0. Chez les moins jeunes, la finale des garçons a été entre équipes de Mami Toamasina. Le duo Lanslo-Doda a disposé de Tsola et Tsila par 2 sets à 0.

Chez les filles, Faneva et Valeur de Cosrom5 ont pulvérisé Ilonah et Dahia par 2 sets à rien. Dans le but de promouvoir le beachvolley, ce tournoi est organisé depuis trois ans par des anciens volleyeurs dont Rindra Rakotmamala, conseiller technique régional de la ligue d'Atsinanana en compagnie de Hasina John Randriamaro, Alain Botralahy, Luc Ranaivosoa et Ricky Valais.