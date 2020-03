Madagascar: Concert - Kerobima Fiadanana se découvre avec le « Gospel trad »

En voilà une belle découverte qui promet à la fois d'émerveiller, mais aussi d'éveiller la spiritualité chrétienne d'un public amateur de gospel, d'une manière plus festive. Une initiative inédite de sa part, la chorale Kerobima Fiadanana d'Andranovory se présente à nous sous ses plus beaux apparats, le temps d'un concert prévu ce dimanche 15 mars à partir de 14h. Rendez-vous est donné au Grand Amphi DEGS Ankatso, de l'université d'Antananarivo pour l'occasion.

Qu'a-t-il de si particulier cet événement, me diriez-vous ? La réponse est aussi enchanteresse que l'est la chorale en elle-même, formée d'une bonne trentaine de jeunes, tous représentatifs du Sud. Kerobima Fiadanana se met en scène à travers son concept de « Gospel trad ». Vêtus de leurs plus beaux habits traditionnels, typiques de cette région chaleureuse et des plus folkloriques de l'île, ils se plairont ainsi à louer la grandeur du « Zagnahary », pour le plus grand plaisir du public.

Le temps de ce concert, la chorale nous invite à voyager avec elle en musique à travers ses douces mélodies du terroir, tout en forgeant la foi de tous ceux qui se laisseront inspirer par ses compositions. À l'instar de ses membres, Kerobima Fiadanana d'Andranovory resplendit de jeunesse, une jeune chorale à découvrir donc qui vient de dévoiler son premier single intitulé « Malahelo lava » à regarder sur les réseaux sociaux.