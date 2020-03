Cote d'Ivoire: Face aux députés et sénateurs jeudi - Le Chef de l'État fait le point sur l'état de la Nation

Le Président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé le mercredi 4 mars 2020, en début de soirée à Yamoussoukro. Dans la capitale politique, le Chef de l'État fera une importante déclaration devant les députés et les sénateurs, réunis en Congrès. Cette adresse est prévue dans la Constitution de 2016. L'article 114 de la Loi fondamentale de la Côte d'Ivoire stipule que chaque année, le Président de la République adresse un message sur l'état de la Nation au parlement réuni en Congrès. Ce message peut être lu par le vice-Président de la République. Le message du Président de la République, selon la Constitution ne donne lieu à aucun débat.

Dans son message, le Chef de l'État fera un bilan de son action à la tête de l'État à un peu moins de sept mois de la présidentielle de 2020. Il parlera d'économie, de social et de politique. Au niveau économique, il présentera les avancées de la Côte d'Ivoire. A de nombreuses reprises, le Chef de l'État a dressé son bilan économique. On se souvient qu'en février 2019, il disait : "Nous avons pour 2018, une croissance de l'ordre de 8%, classant la Côte d'Ivoire parmi les quatre pays du monde avec les plus forts taux de croissance. Nous avons aussi un taux d'inflation de 1 à 2%, une performance quasi inégalée ; pas seulement en Afrique, mais aussi en Europe. Le pays enregistre un déficit budgétaire autour de 3 à 4%, une dette publique de moins de 40% du Pib... Nous avons un bilan remarquable".

Pour lui, ces progrès sont visibles dans tous les secteurs de l'économie et de la vie quotidienne des Ivoiriens. De même qu'ils sont salués tant par les Ivoiriens que par la communauté internationale. Et de citer les évaluations du Fonds Monétaire International (Fmi), de la Banque mondiale, du Millenium Challenge Corporation (Mcc) des États-Unis, de l'Indice Mo Ibrahim et du Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs (Maep). Des satisfécits émanant d'institutions crédibles et non d'"experts" aux jugements erronés et biaisés.

Dans son message de fin d'année, le Président Ouattara disait également : " La gestion rigoureuse et saine de nos finances publiques a permis de regagner la confiance de nos partenaires techniques et financiers. Notre croissance forte et soutenue depuis 2012 a permis de faire de notre économie, l'une des plus dynamiques au monde, avec un taux de croissance moyen compris entre 7 et 9% par an. Nous avons aussi amorcé et accéléré la transformation structurelle de l'économie ivoirienne".

Aujourd'hui, le Président Ouattara pourrait revenir sur ce point. Il pourrait aussi parler des actions sociales, notamment l'ambitieux programme social du gouvernement qui a permis de réduire certaines inégalités entre les populations, entre les départements et entre les régions. En 2019, le Chef de l'État avait décidé de mettre un accent particulier sur le social, avec un programme social hardi.

Les résultats enregistrés démontrent que les fruits ont tenu les promesses des fleurs. "En 2019, j'ai décidé de cibler davantage l'action de l'État vers la résolution des difficultés du quotidien de chaque Ivoirien. C'est tout le sens du Programme Social du gouvernement que nous avons déployé depuis le début de l'année 2019 et qui commence déjà à donner des résultats probants", avait-il dit en décembre 2019.

Parlant de la réduction de la mortalité infantile et maternelle, il avait fait savoir que plus de 1 250 000 enfants ont été vaccinés gratuitement et près de 465 000 femmes ont bénéficié gracieusement de kits d'accouchement et de césarienne à travers les centres de santé du pays. Il avait aussi parlé de la Couverture maladie universelle (Cmu) : "Au niveau de la protection sociale, les enrôlements pour la Cmu, la Couverture Maladie Universelle, s'accélèrent. Ce sont déjà plus de 2,9 millions de personnes qui ont été enrôlées, dont la moitié bénéficie, pour la première fois de leur vie, d'une assurance maladie."

Concernant l'éducation, il avait déclaré : "Au niveau de l'éducation, pour qu'aucun enfant ivoirien ne prenne des cours à même le sol dans des salles de classe surchargées, le Programme Social du Gouvernement a prévu l'acquisition de table-bancs ainsi que le recrutement et la formation de nouveaux enseignants. Ainsi, 10 300 enseignants ont été recrutés, formés et affectés à travers le pays depuis octobre 2019 et 265 000 tables-bancs ont été livrés". L'accès à l'électricité au plus grand nombre avait été aussi au cœur du message de fin d'année du Chef de l'État.

"Ce sont plus d'un million de familles vulnérables qui ont bénéficié, dans le cadre du Programme Social du Gouvernement, de la réduction de 20% du tarif social. De plus, l'État a pris en charge le premier paiement des frais d'abonnement à l'électricité de 200 000 familles", avait-il dit. L'eau potable n'avait pas été omis du message du Chef de l'État : "S'agissant de l'eau potable, les investissements ont été renforcés, dans le cadre du Programme Social du Gouvernement, avec pour objectif de rendre fonctionnel 21 000 pompes villageoises et de renforcer la production et le réseau de distribution en milieu urbain". Tous ces sujets pourraient être abordés, ce matin. Les questions politiques ne seront pas occultées.

Dans l'état de Nation, le Chef de l'État parlera à coup sûr de la présidentielle de 2020. Il rassurera les Ivoiriens sur un scrutin qui se passera dans le calme. Dans son message, il pourrait aussi dévoiler les changements qu'il compte apporter à la Constitution de 2016. La journée d'aujourd'hui est à graver dans le marbre.