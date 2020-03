Cote d'Ivoire: ONU femmes - 2020 est une année cruciale pour les femmes

Anita Bhatia, directrice exécutive adjointe de Onu Femmes, a annoncé que cette organisation est en train de lancer « la génération égalité ». C'était au cours d'une conférence qu'elle animée au siège de cette entité des Nations unies, à la fin d'une visite de trois jours à Abidjan, du 26 au 28 février.

Elle a expliqué par la même occasion que 2020 est une année cruciale pour les droits des femmes parce que c'est le 25e anniversaire de la plateforme de Beijing, qui a consacré l'égalité des genres, stipulant que les droits des femmes et des hommes sont identiques.

En outre, ce bref séjour a permis à la diplomate de rencontrer des membres du gouvernement, les partenaires au développement et la société civile dans le but de renforcer leur collaboration avec Onu Femmes.Anita Bhatia a fait savoir que cette année, Onu Femmes, en partenariat avec le gouvernement de France et de Mexique, a entrepris une campagne génération égalité qui a déjà commencé et qui se tiendra au Mexique début mai, et à Paris début juillet.

Pour s'assurer que cette campagne connaîtra un succès en termes de participation, l'Onu Femmes organise une section satellite à Dakar au Sénégal, et espère que la société civile sera valablement représentée ainsi que la jeunesse, les secteurs public et le privé. « Nous espérons qu'ils se joindront à nous pour prendre part au forum de Paris », a-t-elle souhaité.

Elle s'est réjouie de ce qu'en Côte d'Ivoire, l'accès des jeunes filles à l'éducation s'est amélioré durant ces 25 dernières années.

Cette visite à Abidjan a aussi été l'occasion pour elle d'annoncer la célébration des dix ans de l'organisation, le 2 juillet prochain, la célébration du 25e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité et les 25 ans de la Déclaration et du programme d'action de Beijing, considérée comme le programme le plus visionnaire en faveur des droits et de l'autonomisation des femmes partout dans le monde, et les 75 ans de l'Onu le 31 octobre.

Anita Bhatia a salué l'engagement de la Côte d'Ivoire pour l'égalité Homme-Femme et son rôle de leader dans la région ouest africaine.Elle a aussi apprécié les actions posées pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin, l'autonomisation économique des femmes, la promotion des droits des femmes et l'intérêt pour la budgétisation sensible au genre.

Elle a cependant souligné l'urgence d'une accélération des ambitions et des engagements en faveur de la femme dans cette décennie dédiée à la femme et à la fille,spécifiquement dans les domaines de l'éducation et la promotion des femmes dans les instances de prise de décision.

Partout où elle est passée, au Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant tout comme aux Ministères de l'Agriculture, des Finances, du Budget et des Affaires étrangères, la directrice exécutiveadjointe d'Onu Femmes a été satisfaite de la bonne collaboration entre son institution et le gouvernement ivoirien.