Ile Maurice: Mahébourg accueille un centre de formation régional pour le judo

communiqué de presse

En vue de renforcer la structure de formation du judo, un nouveau centre d'entraînement a été inauguré à Mahébourg hier en présence du ministre de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, M. Stephan Toussaint, au centre de jeunesse de la région.

Ce centre vient consolider la structure existante et permet d'ajouter une formation plus large et systématique pour les jeunes stagiaires tout en facilitant leur processus de formation. Il vient s'ajouter à ceux se trouvant à Goodlands, Grande Rivière Nord-Ouest, et Beau Bassin.

Lors de son allocution, M.Toussaint a rappelé que le judo est une discipline sportive qui, depuis quelques années, domine le panorama sportif local. Le judo figure en bonne place sur le continent africain, malgré les ressources limitées, d'où la volonté du ministère de développer davantage ce sport de combat et de former des judokas.

Le ministre a ainsi exprimé le souhait de voir le judo mauricien sur le podium aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris et a encouragé les judokas à travailler dur de même qu'assurer une bonne prestation aux Jeux Olympiques de Tokyo, aux Jeux de la Francophonie et aux Jeux des Iles. Il a rappelé que lors des derniers Jeux olympiques à Rio en 2016, une judoka s'est classée 8e parmi les meilleures du monde. « Avec un parcours et un soutien mieux structurés, cette discipline peut atteindre de nouveaux sommets aux niveaux local et international », a-t-il précisé.