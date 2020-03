Ile Maurice: Fashion and Design Institute - Un institut de choix pour la formation professionnelle

communiqué de presse

GIS- 05 mars, 2020 : La mission du Fashion and Design Institute (FDI) de transmettre les connaissances et savoir-faire nécessaires pour favoriser la croissance économique et le développement social ainsi qu'à encourager l'esprit d'entreprise a été mise en exergue par le ministre du Développement industriel, des PME et des Coopératives, M. Soomilduth Bholah, durant la remise des diplômes au FDI qui s'est tenue ce mercredi 4 mars 2020 à Montagne-Blanche.

Selon M. Bholah, le modèle d'intégration et d'application pratique de l'éducation qu'offre le FDI fait de cette institution le meilleur choix pour les étudiants étrangers et mauriciens dans leur quête pour obtenir un enseignement supérieur de qualité. Il a rappelé que les programmes de formation dispensés, axés sur la pratique, cadrent avec les tendances et exigences du marché de l'emploi. Il s'est félicité des efforts de l'institut pour être au niveau des normes requises.

Soulignant que la mise en place de systèmes et filières de formation technique et professionnelle comme levier de développement offre une solution rapide au problème de chômage et d'emplois de qualité, le ministre a déclaré que la promotion de l'enseignement technique et professionnel pour les industries figure en bonne place dans le programme du gouvernement. Il a assuré que les mesures appropriées seraient mises en œuvre pour renforcer le rôle du FDI dans la formation technique des jeunes pour qu'ils acquièrent les connaissances et les aptitudes afin de mieux répondre aux besoins du marché.

Le ministre a aussi lancé un appel au FDI pour que l'institut, tout en continuant à tisser des partenariats solides entre les milieux de l'éducation et de l'emploi, passe à une échelle supérieure. Cela permettrait aux étudiants de participer davantage à des stages d'entreprises, et d'appliquer leurs connaissances et compétences en vue de leur future carrière, a-t-il ajouté.

Des diplômes dans diverses filières notamment, l'art, la mode, le graphisme ou le design numérique, ont été remis à soixante-six récipiendaires. Le message de M. Bholah aux nouveaux diplômés était de saisir les opportunités qui vont leur être données grâce à leurs années de formation professionnelle au FDI. Il les a encouragés à approfondir leurs connaissances afin de garantir leur employabilité tout au long de la vie.