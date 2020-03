Algérie: FA Cup - Nabil Bentaleb analyse la qualification de Newcastle

Nabil Bentaleb et Newcastle se sont qualifiés mardi pour le tour suivant de la FA Cup. Pour avoir ce ticket, les Magpies ont du souffert face au leader de Championship, West Bromwich Albion. La présence de l'international algérien a été prépondérant pour l'équipe au milieu de terrain.

Titulaire hier, Bentaleb a joué sa partition dans la qualification de son équipe pour le prochain tour de la FA Cup. Newcastle a montré un bon visage dans cette rencontre même si vers la fin les Magpies ont manqué de concentration. C'est ce qu'a notamment déploré l'ancien joueur de Tottenham en fin de match.

« Je suis content pour cette qualification on a bien joué même si on s'est un peu endormi après les trois buts qu'on a marqués. Dans ce genre de compétition c'est difficile de jouer contre des équipes à l'extérieur mais on a réalisé le plus important », a-t-il déclaré.

Cette belle rencontre devant un adversaire valeureux pourrait donner plus de motivation à Nabil Bentaleb et Newcastle dans la course au maintien en Premier League. Prochain match, ce samedi à 15h30 GMT contre Southampton au Saint-Mary Stadium.