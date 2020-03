Cote d'Ivoire: Beaumelle, « le choix de la prudence et de la continuité », selon Sory Diabaté

Un peu plus d'une semaine après l'annonce du départ d'Ibrahim Kamara, à la tête des Éléphants depuis novembre 2017, la Côte d'Ivoire vient d'annoncer le nom de son nouveau sélectionneur ! Il s'agit de Patrice Beaumelle.

A 23 jours du duel avec Madagascar dans le cadre des 3è et 4è journées des éliminatoires de la CAN 2021, le profil de Patrice Beaumelle fut tout trouvé sur un marché des plus serrés. « Vu le contexte, il fallait prendre quelqu'un qui connait la maison et qui a aussi une vision qui est proche de la nôtre, c'est à dire Reconstruire une nouvelle équipe en intégrant de jeunes joueurs. Patrice Beaumelle avec Hervé Renard nous a démontré qu'il avait cette qualité.

Il a une capacité de détection et c'est un gros travailleur. Nous estimons que c'est le profil qui est capable de continuer le travail entrepris chez les jeunes dont les U23 sont qualifiés pour les prochains Jeux Olympiques », a déclaré Sory Diabaté, premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football (FIF).« Nous avons des échéances très brèves et Patrice n'aura pas de difficulté à s'adapter à ce groupe. Il connait les cadres de l'équipe. Si nous faisions le choix d'un entraîneur qui ne connait pas l'Afrique, qui ne connait pas nos réalités et qui ne connait pas le groupe nous pensons honnêtement qu'il aura du mal à s'adapter. Pour ceux qui nous ont approché, ce ne sont pas des entraîneurs de renom qui ont manqué, mais nous avons fait le choix de la prudence et de la continuité », a indiqué Sory Diabaté.

Quoi que Patrice Beaumelle ne sera pas jugé sur sa capacité à se fondre dans la masse, plutôt à mener les Eléphants à la victoire dès ce mois face à Madagascar. « L'objectif premier c'est de ne pas rater les deux matches que nous avons face à Madagascar », a clarifié le premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football.

Patrice Beaumelle revient sur le banc de touche après avoir été l'adjoint de Hervé Renard lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui avait vu la Côte d'Ivoire remporter son second trophée de cette compétition. Le nouvel entraîneur fera son baptême de feu, le 27 mars, lors de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2021 qui se déroulera au Cameroun. A cette occasion, la Côte d'Ivoire recevra Madagascar.