Maroc: Imran Louza - Le Franco-Marocain intéresse l'AC Milan

Depuis le début de saison, le FC Nantes s'appuie de plus en plus sur son centre de formation, et notamment sur la talentueuse génération 1999. Parmi celle-ci, Imran Louza a sérieusement tapé dans l'œil de Christian Gourcuff, au point de s'imposer comme un titulaire en puissance chez les Canaris.

Intérêt de l'AC Milan, Imran Louza est susceptible de quitter le FC Nantes à l'issue de la saison. Et les lignes commencent déjà à bouger autour de l'avenir du milieu de terrain. Révélation nantaise de la saison, le joueur pourrait donner une nouvelle dimension à sa carrière. Le joueur franco-marocain, fort de sa saison en Ligue 1, a tapé dans l'œil d'un géant de Serie A qui est prêt à passer à l'action. Selon les informations de CalcioMercato, Imran Louza fait partie des plans du Milan AC qui s'est informé auprès de son club, le FC Nantes. Le club italien suit de près l'évolution du jeune talent âgé de 20 ans. Les Rossoneris, en quête d'un nouveau milieu de terrain, s'intéresseraient au profil du Canari et envisageraient de le recruter durant le mercato d'été.

Formé chez les Canaris, Imran Louza a signé son premier contrat professionnel avec le club de Ligue 1 en 2018, et n'a pas tardé à faire ses preuves, une année plus tard en Coupe de France où il a signé son premier but. Depuis, le jeune franco-marocain n'a pas arrêté de progresser, pour le plus grand bonheur de son entraîneur, Christian Gourcuff, qui lui a rapidement fait confiance en faisant de lui un vrai leader en milieu de terrain. Le joueur a d'ailleurs été titularisé à 13 reprises lors de la première moitié de saison. Sous contrat jusqu'en 2024 avec les Canaris, Louza est devenu un élément indispensable dans l'effectif nantais. Reste à savoir si son club serait prêt à le céder cet été.