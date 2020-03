Ile Maurice: Port-Louis - II tente de voler la moto d'un policier sous ses yeux

Il a commis des délits à la chaîne lorsqu'un policier l'a surpris en train d'essayer de voler sa moto. Cet habitant de Pailles, âgé de 40 ans, a été arrêté et maintenu en cellule policière.

Le policier était en service hier, mercredi 4 mars, à Port-Louis. A un moment, il voit arriver un homme à l'allure patibulaire. Ce dernier s'est doucement dirigé vers un parking de deux-roues et à un moment, a sorti une clé pour démarrer une des motos. Pas de chance, il tentait de voler la moto du policier qui le surveillait. L'homme a tout de suite été interpellé et questionné par le limier, qui a gardé son silence. C'est loin d'être la fin de l'histoire.

Pendant que le policier l'informait de ses droits constitutionnels, le quadragénaire a tenté de fuir, mais en vain. Il a été conduit au poste de police du marché. Sur place, le suspect, pas content d'être en état d'arrestation, a commencé à s'énerver. Il a même fait aux policiers qu'il est atteint d'une maladie et s'il n'est pas relâché tout de suite, il se vengera une fois qu'il sortira de prison. «Si to fer case ek mwa, kan mo sorti, mo pou rod twa mo pou pik twa» a-t-il menacé. Une charge de «criminal intimidation» est venu se rajouter au «attempt at larceny on public road» et autres délits pour tentative de fuite et insultes.