Togo: Ce que Dr Thon attend de Faure Gnassingbé

Il l'a signifié dans un message. Candidat recalé à la présidentielle de 2020, le président du mouvement Nouvelle Vision entend voir Faure Gnassingbé s'approprier sa nouvelle vision de la gouvernance du Togo. Lisez !

Jeunesse togolaise, femme togolaise, nation togolaise,

Ambassadeurs Dr. Thon et Sympathisants de la Nouvelle Vision,

Nous avons tous été témoins des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 22 février 2020 tels que proclamés par la Cour Constitutionnelle ce mardi 03 mars 2020. Avec cette dernière étape, une page dans l'histoire de notre chère nation est tournée. Bien qu'étant lourde et difficile à accepter au regard de tous nos efforts pour une unité nationale grâce à notre leadership rassembleur, de nos programmes et de tout le dévouement et la renaissance d'espoir que notre engagement politique a suscitée, aujourd'hui nous devons prendre acte de cette histoire, en faire une expérience productive et en recueillir de la connaissance et de la sagesse nécessaire pour l'avenir que nous nous sommes engagés à construire ; un avenir qui, d'ailleurs, commence avec nous aujourd'hui même.

Je tiens avant tout propos, à adresser mes sincères félicitations à M. Faure Gnassingbé, le gagnant proclamé par la plus haute institution juridictionnelle et qui aura le privilège et surtout la lourde tâche de diriger notre pays pour les cinq prochaines années. Mes félicitations vont également aux six autres personnalités qui ont été de la compétition dans le but d'aider à améliorer le quotidien des Togolais. Aussi, mes pensées vont aux potentiels candidats pour leur engagement et le sens de patriotisme dont ils ont fait preuve. Je salue le bon sens de tous ces acteurs, qui a permis malgré les irrégularités constatées lors de cet exercice électoral de préserver le climat de paix en évitant de mettre en péril ce pays déjà martyrisé.

Chers Ambassadeurs Dr Thon et Sympathisants de la Nouvelle Vision,

Certes, nous ne serons pas aux commandes pour les 5 années constitutionnellement fixées. Mais nous devons durant cette période travailler pour construire les bases d'une démocratie solide et sans précédent, saisir des opportunités pour changer ou améliorer les conditions de vie des millions de Togolais en nous rendant disponibles à contribuer suivant nos expertises et talents à l'amélioration de la gouvernance concourant ainsi à la consolidation de l'économie nationale et à la relève des défis nationaux et internationaux.

Nous devons donc fermer la page des discussions politiques pour ouvrir celle des concertations pour un développement soutenu. Pour atteindre nos finalités qui définissent notre engagement, nous devons tous être acteurs et leaders de qui nous souhaitons être demain. Nous devons orienter nos énergies pour résoudre au mieux les problèmes d'emploi, améliorer les conditions de travail, les conditions de retraite, le système sanitaire et les programmes de l'éducation, protéger et valoriser nos us et coutumes à travers le renforcement des capacités des chefs traditionnels, bref cristalliser et optimiser nos potentiels pour mouvoir l'indice du développement humain à un rang respectable dans un climat apaisé et pacifique prônant l'unité nationale. Ainsi, dans les jours à venir, nous définirons ensemble avec vous, le plan d'action de la Nouvelle Vision sur les 5 ans à venir, qui nous permettra de mesurer à terme : le nombre d'emplois créés ou facilités, le nombre de projets sponsorisés ou financés, le nombre d'ambassadeurs formés et le nombre de villages impactés.

Jeunesse Togolaise, femme togolaise, nation togolaise,

Ambassadeurs Dr. Thon et Sympathisants de la Nouvelle Vision,

Chaque nouveau jour doit et devra être meilleur aux précédents et les cinq années devant doivent et devront être meilleures à n'importe quelles 5 autres années passées surtout alors que nous nous engageons avec une nouvelle vision de construire le Togo de nos rêves.

C'est le pourquoi, réitérant mes félicitations au Chef de l'Etat proclamé, j'émets le vœu que son nouveau mandat soit celui d'une nouvelle vision, au bout duquel l'unité nationale sera une réalité, les conditions de vie des jeunes et de nos populations seront améliorées, la misère et la précarité du peuple seront allégées et les réelles bases de la démocratie seront posées afin d'éviter des contestations futures qui pourraient aboutir à un KO de son mandat, de son parti ou de son leadership d'ici le prochain rendez-vous devant Dieu et devant le peuple.

Que Dieu bénisse le Togo et qu'Il renouvelle en nous sa sagesse !

THON ACOHIN KODJOVI ATNA