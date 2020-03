Tunisie: La Poste - Un timbre dédié à Lina Ben Mhenni

La Poste tunisienne émettra, aujourd'hui, un timbre-poste dédié à la militante des droits de l'Homme, bloggueuse et journaliste Lina Ben Mhenni, a-t-elle annoncé mercredi, dans un communiqué.

Cette émission s'inscrit dans le cadre d'une série d'émissions philatéliques ayant pour objectif de rendre hommage à ceux qui ont milité pour la liberté d'expression, pour la liberté d'accès à l'Internet et pour la défense des droits de l'Homme, a précisé La Poste.

Lina Ben Mhenni est née à Tunis, le 22 mai 1983 et décédée le 27 janvier 2020 après une longue lutte contre la maladie. Durant son parcours de militante, Lina a notamment dénoncé la violation des droits humains et les dépassements du régime de Ben Ali, pendant les événements du bassin minier en 2008 et la révolution tunisienne (17 décembre 2010 et 14 janvier 2011), et ce, principalement, sur son blog «Tunisian Girl» et le site de Global Voices. Elle a lancé et contribué à la réussite de nombreuses initiatives nationales, dont les plus importantes sont la collecte de livres au profit des personnes incarcérées, la collecte de médicaments non utilisés pour les personnes dans le besoin, la dénonciation de la corruption et la promotion de l'artisanat tunisien à travers l'initiative «Be Tounsi».

Le timbre-poste dédié à Lina Ben Mhenni, ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront disponibles à la vente dans tous les bureaux de Poste et via Internet par les moyens de paiement électronique à travers le site www.e-stamps.poste.tn, et ce, à partir d'aujourd'hui.