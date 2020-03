Tunisie: Focus Business - L'aéronautique, locomotive de compétitivité

La Tunisie est entrée, depuis quelques années, de plain-pied, dans la technologie de pointe en développant le secteur aéronautique qui exige, certes, un savoir-faire et une technicité de très haut niveau. En effet, plusieurs sociétés spécialisées notamment dans la fabrication des composants aéronautiques ont été installées dans la zone industrielle Méghira pour mettre à la disposition de grandes compagnies aériennes réputées au niveau mondial les pièces dont elles ont besoin.

C'est un défi important qui a été relevé par notre pays et qui devrait se poursuivre à l'avenir, voire se consolider pour l'installation d'autres sociétés du même niveau. Le secteur de l'aéronautique constitue une vraie locomotive pour l'industrie de pointe. Les autres activités peuvent, en effet, prendre l'exemple des sociétés spécialisées en aéronautique pour bien se positionner sur le marché international et réaliser de nouvelles performances. C'est que la Tunisie ne manque pas de compétences pour s'intégrer dans les industries de pointe qui nécessitent des investissements colossaux mais aussi des compétences confirmées.

Il s'est avéré que plusieurs Tunisiens qui ont terminé leurs études dans les pays européens préfèrent y rester pour travailler dans l'une des firmes multinationales ou nationales et percevoir un salaire conséquent. D'autres compétences ont quitté le territoire national pour aller tenter leur chance dans un autre pays plus nanti et bénéficier d'une rémunération motivante. Pour devenir un vrai hub technologique, la Tunisie a besoin de retenir, d'abord, ses enfants en leur offrant un salaire encourageant ainsi qu'un environnement de travail stimulant pour que les jeunes compétences ne pensent plus à émigrer.

En outre, toutes les parties prenantes y compris l'administration et les structures d'appui doivent mettre la main à la pâte pour développer davantage le secteur de l'aéronautique. C'est qu'il existe encore plusieurs niches d'activité qui ne sont pas encore exploitées. L'attraction des investisseurs étrangers spécialisés dans la fabrication des composants avioniques est vivement souhaitée car ils sont en mesure d'assurer un transfert technologique à nos industriels. Un partenariat durable entre ces professionnels étrangers et les industriels tunisiens serait, en outre, d'un grand apport et permettrait de faire de notre pays un espace d'innovation et de créativité dans le domaine de l'aéronautique. Du chemin reste encore à parcourir dans ce domaine à forte valeur ajoutée pour faire de la Tunisie l'un des premiers fournisseurs mondiaux des composants électriques et électroniques des avions. Et rien ne manque à nos compétences nationales pour s'imposer dans le monde où la compétition entre les entreprises est des plus rudes. On ne fait de la place que pour les sociétés les plus performantes.