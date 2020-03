Tunisie: Ce soir un défilé unique en Tunisie - Nathalie Garçon rend hommage aux femmes tunisiennes

A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, un défilé unique en Tunisie se tiendra ce soir, à 19h00 à l'Institut Français de Tunisie. 50 femmes tunisiennes répondent à l'invitation de Nathalie Garçon, célèbre styliste, avec la participation exceptionnelle d'invitées françaises.

Quand on demandait à Bourguiba, père de la nation, pourquoi il souhaitait instaurer l'égalité homme-femme, il répondait sans sourire : «parce que une femme tunisienne vaut deux hommes. »

Aujourd'hui, ces femmes tunisiennes savent être libres et responsables, traditionnelles et modernes, audacieuses et mesurées, sages et ingénieuses. Elles ont façonné leur destin, créé des civilisations, modelé l'avenir. Mais jamais elles n'oublient qu'elles sont filles de Hannibal le stratège, Hanon le coureur des mers, Saint Augustin le sage, Darghout Raïs l'audacieux, Ibn Khaldoun le lettré, Tahar Haddad qui les a si bien comprises et Bourguiba qui leur a donné leur spécificité.

Aussi n'hésitent elles à monter au front sitôt menacés leurs acquis, retrouvant intacte leur instinctive solidarité et leur extraordinaire force de frappe. Ces femmes ont choisi de lutter pour imposer le vivre ensemble, le refus de la violence, le respect des traditions et la préservation de l'avenir.

Une femme sur deux d'entre elles a plus de cinquante ans. Aussi ont-elles joyeusement répondu à l'appel de Nathalie Garçon : « Over fifty et alors ? »

Celle-ci, artiste insoumise, styliste rebelle, a lancé, l'an passé, à Paris, ce slogan en train de devenir viral. Porté par une association du même nom, illustré par un défilé de mode ludique et citoyen, il invitait des femmes de plus de cinquante ans, actives, dynamiques, inspirantes, à témoigner que ce mitan est le plus bel âge de la vie. Actrices, journalistes, chefs d'entreprise, elles avaient toutes répondu à l'appel.

Pour Nathalie Garçon, amoureuse de la Tunisie où elle réside souvent, travaille beaucoup, et a créé un magnifique réseau d'amitiés, il était évident que la deuxième édition de « Over Fifty » ne pouvait se dérouler nulle part ailleurs qu'en Tunisie.

Ce soir, à l'occasion de la fête de la femme, 50 tunisiennes et françaises, habillées par des créateurs tunisiens défileront donc au siège de l'Institut Français de Tunis. Ces femmes tunisiennes, influentes, pétillantes, inspirantes, artistes, productrices, animatrices de télévision, stylistes, journalistes, chefs d'entreprises, activistes de la société civile, participeront à une démonstration unique en son genre où l'âge n'a plus d'âge. Elles seront accompagnées par leurs pairs venues de France les soutenir...