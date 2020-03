Tunisie: Kairouan | Nasrallah - Kidnapping de deux collégiennes

L'une d'elles a réussi à prendre la fuite.

Décidément, la matinée du 3 mars a été cauchemardesque dans la délégation de Nasrallah située à 45 km de Kairouan.

Tout d'abord, une secousse tellurique d'une magnitude de 3,46 degrés sur l'échelle de Richter a été enregistrée vers 8h33.

Par ailleurs, deux jeunes collégiennes âgées de 13 ans, qui se rendaient à pied à leur collège à El Kabbara, ont vécu une triste mésaventure qui aurait pu leur coûter la vie. En effet, au niveau du village «Ennour», un jeune contrebandier, à bord de sa camionnette sans immatriculation, leur a proposé de les déposer à leur collège et les a fait monter à l'arrière de son véhicule. A quelques kilomètres du collège, il oblige l'une d'elles à s'installer sur le siège avant et prend la direction de Sidi Bouzid.

En route, il bifurque et s'engage sur une piste rurale et arrête la voiture avant de tenter de la violer dans un lieu désert en rase campagne. Mais devant ses cris, ses pleurs et son refus de céder à ses avances, il a fini par l'emmener à Sidi Bouzid et par la déposer près d'une station de louage. D'où la colère des habitants de Nasrallah qui ont bloqué la route reliant cette localité à Sidi Bouzid et qui s'en sont pris aux locaux de la Garde nationale et ont agressé le chef. Les patrouilles sécuritaires ont été renforcées, ce qui a permis de retrouver la 2e élève. Une enquête a été ouverte pour retrouver ce contrebandier, et le commissariat régional à l'Enfance a été informé afin d'assister psychologiquement les deux malheureuses élèves.