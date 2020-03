Tunisie: Ministère de la santé | Partenariat avec les professionnels des médias dans la gestion des crises sanitaires - Appel à l'unisson et à la raison

Les hauts cadres et responsables du ministère appellent les professionnels des médias à diffuser des informations fiables et certaines pour ne pas susciter une crainte non fondée auprès de l'opinion publique en proie au doute. Un appel est lancé à la force d'adaptation.

L'épidémie du coronavirus prend de l'ampleur au fil des semaines touchant de nombreux foyers de la planète même les plus improbables pour des raisons géographiques ou climatiques comme en Afrique de l'Ouest, au Sénégal qui a enregistré son premier cas de malade du coronavirus.

En Tunisie, la donne se présente différemment à cause de l'important foyer de contamination du coronavirus qui se propage à nos portes, en Italie. Malgré tout, il n'y a pas le feu à la maison puisqu'un seul cas de coronavirus est déclaré à ce jour en Tunisie, sans cas de décès. Dans ce contexte, un point de presse s'est déroulé hier matin dans la salle de réunion du ministère de la Santé en présence du ministre de la Santé M. Abdellatif Mekki.

Le débat a porté sur l'évolution du coronavirus en Tunisie suite au premier cas déclaré en début de semaine et pour faire le point sur ce qui marche et ce qui l'est moins bien, notamment au sujet de la pénurie de médicaments. M. Néji Bghouri, secrétaire général du syndicat national des journalistes tunisiens, a réitéré son appel aux professionnels des médias à plus de pertinence et de perspicacité dans leur travail d'approche d'information à l'opinion publique.

Le Dr Bouabid a tenu à rassurer la population sur l'évolution épidémiologique du nouveau coronavirus qui demeure sous contrôle. D'ailleurs le plus grand virus réside dans la langue déliée du Tunisien qui se prend pour un scientifique le temps de l'épidémie avec la propagation de rumeurs abracadabrantes et hilarantes qui suscitent la panique dans les couches pauvres de la population tunisienne.

On y parle de risque de couvre-feu (sic !), de pénurie alimentaire ou autre, alors que c'est eux-mêmes qui créent les conditions de cette pénurie...

Le Pr Chokri Hammouda, directeur général de la santé, a joint les deux bouts en appelant la population à la raison et les médias au travail d'information, consciencieux et responsable sur le coronavirus pour ne pas alarmer davantage l'opinion publique.

En matière d'hygiène, il recommande d'utiliser l'eau et le savon pour se laver régulièrement les mains et ne pas se contenter d'appliquer une solution hydro-alcoolique sur des mains impropres pour se prémunir de toute contamination. Les personnes qui touchent de l'argent doivent se laver les mains, lorsqu'on prend les transports publics, on peut prendre la peine d'anticiper les heures normales du matin pour éviter les encombrements, les personnes qui vont à la mosquée peuvent ramener leur propre tapis de prière ainsi que les fumeurs de chichas et narguilés, nids de bactéries et de microbes, peuvent arrêter tout court le tabagisme. Toutes ces recommandations du Pr Hammouda appellent à la vigilance des Tunisiens et s'adressent à leur esprit de solidarité dans un contexte de crise et difficile. Du reste, il faut apprendre les gestes d'hygiène élémentaires aux enfants au quotidien et les sensibiliser à la propreté même s'ils ne sont pas les plus vulnérables au coronavirus. C'est ce qu'il appelle « la force d'adaptation des Tunisiens».

Gestion de la crise sanitaire

Le programme de la réunion portant sur le partenariat avec les professionnels des médias dans le domaine de la gestion des crises sanitaires a été dévoilé, hier mercredi 4 mars au ministère de la Santé. Il présente les étapes de la gestion par le ministère de la Santé de la crise émergente du virus corona depuis son apparition en décembre 2019. Il permet au comité de faire face aux crises sanitaires ou mettre un plan national pour prévenir le nouveau virus Corona. Il s'agit de suivre et agir dans la crise, et définir une stratégie de communication et de partenariat avec toutes les structures intervenant sur le terrain. Tout en fournissant les ressources humaines et les exigences logistiques pour l'intervention et le suivi.

Le ministère recommande de fournir des informations en temps opportun et régulièrement en fonction du stade et de l'évolution de la situation épidémiologique et adopter une transparence totale dans le traitement des médias pour faciliter et simplifier les procédures. Le ministère recommande de diffuser des messages de sensibilisation de manière précise, claire et simplifiée et d'éviter les termes qui créent la panique et la peur chez les citoyens. «Eviter les fausses rumeurs et les nouvelles. Éviter de céder à la panique et la confusion. Améliorez vos compétences dans la spécialisation des médias de santé», avertit un communiqué remis aux journalistes.

Le ministère de tutelle a présenté les dernières statistiques mondiales sur la contamination du nouveau coronavirus à la date du 3 mars 2020. Globalement, le monde enregistre 91.269 cas avérés de patients atteints de coronavirus et 3.116 décès principalement en Chine, le plus grand foyer de contamination.

En Tunisie, 1.619 passagers et voyageurs en provenance d'Italie ou d'autres zones à risques ont été suivis dont 996 sont encore sous surveillance et 623 ont terminé la période de surveillance fixée à 14 jours. Cette période est basée sur le temps maximum que met le virus à se manifester sur le corps après une éventuelle contamination. Depuis le 30 janvier, la prévention du coronavirus est décrétée comme une urgence de santé publique de portée internationale.