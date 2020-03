Ile Maurice: Nouveau report des élections villageoises ?

Peu après le scrutin de novembre 2019, le ministère des Administrations régionales semblait privilégier le mois d'avril pour la tenue des élections villageoises. Toutefois, il devient de plus en plus évident qu'elles ne se tiendront pas de sitôt. Interrogé hier, mercredi 4 mars, un fonctionnaire du ministère des Administrations régionales affirme que les directives doivent venir du Premier ministre et qu'à ce jour, il n'y a aucun indice dans ce sens.

Il ajoute que quand la Local Government Act a été amendée en décembre 2018 pour renvoyer les élections villageoises, il avait été décidé que celles-ci auraient lieu cette année, mais sans préciser la date. «Donc techniquement, ces élections peuvent se tenir d'ici fin décembre», avance notre source. Si ces élections devaient se tenir en avril, elles auraient lieu durant les vacances scolaires, soit entre le 5 et le 19. Dans ce cas, le délai pour émettre lewrit, un mois avant la date des élections, est presque écoulé.

Néanmoins, une source gouvernementale indique que le scrutin aura lieu probablement après le 15 août, soit après l'officialisation du nouveau registre électoral. Selon elle, le gouvernement ne voudra pas utiliser l'ancien registre électoral, tant décrié et qui a suscité des pétitions électorales. Car cela pourrait engendrer de nouvelles contestations. Toutefois, plus le gouvernement tarde à fixer ou à donner une indication de la date de ces élections, plus la colère chez certains conseillers grandit.

«Démocratie bafouée»

Le porte-parole du PTr sur les administrations régionales, Ranjeev Woochit, indique qu'il devait soulever la question dans son maiden speech, vendredi dernier, mais à la suite du walk-out de l'opposition, il n'a pas pu le faire. Néanmoins, cet ancien président du conseil de district, devenu député parle de «grand désordre dans les villages». «Plusieurs élus en décembre 2012 ont abandonné leur responsabilité et il y a une mauvaise gestion des villages. Huit ans vont s'écouler sans que les villageois aient pu s'exprimer sur la gestion de leurs villages. La démocratie régionale est bafouée», soutient-il. Un candidat du MMM, battu aux dernières élections générales et qui a été conseiller du village et président de conseil de district, Vinay Koonjul, réclame que ces élections soient organisées le plus vite possible. Il déplore également la façon dont les villages sont gérés.

130 villages, répartis dans 14 circonscriptions, sont concernés. En 2018, 515 633 électeurs étaient enregistrés dans les régions rurales. Quand l'ancienne ministre des Administrations régionales, Fazila JeewaDawreeawoo, avait proposé en novembre 2018 des amendements pour le renvoi des élections villageoises, il était question d'une réforme majeure du système électoral. Mais à ce jour, il n'y a eu aucun changement.