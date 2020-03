Soudan: Destination-pays -La 4e édition axée sur les opportunités d'affaires au pays

Initiée par la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers (CCIAM), la 4e rencontre de Destination-pays qui sera animée par Husseine Al-Amin, ambassadeur du Soudan au Congo, aura lieu le 9 mars dans la grande salle de cette institution.

Mise en place par la CCIAM, Destination pays est un espace d'échange permettant aux représentations diplomatiques et consulaires accrédités au Congo de présenter les opportunités d'affaires offertes par leurs pays. Ce mois de mars, la destination choisi est le Soudan. L'honneur reviendra à Husseine Al-Amin d'échanger avec les acteurs économiques pour les informer et les sensibiliser aux atouts économiques de son pays ainsi que les opportunités d'affaires qu'il offre. La rencontre organisée conjointement avec l'ambassade du Soudan est gratuite et ouverte aux opérateurs économiques et à tous. C'est une occasion pour ces derniers «d'obtenir des informations et des orientations nécessaires pour une éventuelle collaboration avec leurs homologues du Soudan».

Notons que les trois précédentes éditions de Destination-pays sont laTurquie, les Etats-Unis et la Namibie. Et le Soudan qui est axé sur la 4e édition est le troisième pays le plus grand d'Afrique après l'Algérie et la République démocratique du Congo, avec une superficie de 1 886 068 km².