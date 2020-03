Gabon: Différend Gabon/Guinée équatoriale - La médiation de l'ONU aboutit à un règlement pacifique

A l'issue d'un processus de médiation des Nations unies, le Gabon et la Guinée équatoriale ont conclu un accord visant à soumettre leur différend frontalier à la Cour internationale de justice (CIJ).

Le Gabon et la Guinée équatoriale étaient représentés respectivement par leurs ambassadeurs Michel Xavier Biang et Anatolio Ndong Mba. Les deux pays, membres de la Communauté économique et monétaire des Etats de l'Afrique centrale ( Cémac), se sont accordés pour régler leur différend frontalier devant la Cour internationale de justice (CIJ) à la Haye, aux Pays-Bas.

Le Gabon et la Guinée équatoriale partagent une frontière terrestre et maritime. Le différend frontalier de deux décennies porte sur la frontière maritime dans la baie de Corisco, sur l'île de Mbanié. "Aujourd'hui, nous célébrons la fin réussie d'un processus de médiation aux Nations unies, dont l'objectif était de faciliter une solution pacifique au différend frontalier prolongé entre la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale", s'est félicité le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

" Par cet échange de notifications, les parties ont confirmé leur volonté de rechercher un règlement judiciaire, en plaçant leur confiance en la Cour internationale de justice pour trouver une solution juste et durable à leur différend ", a- t-il ajouté, avant de féliciter les deux pays pour la " volonté politique, le courage et la persévérance" dont ils ont fait preuve dans l'accomplissement de leurs processus internes respectifs pour l'entrée en vigueur du compromis.