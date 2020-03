Congo-Kinshasa: RDC - LUCHA condamne la politisation du processus de nomination des mandataires publics

Le mouvement citoyen Lutte pour le Changement (LUCHA) appelle le Premier ministre à instaurer une gouvernance basée sur l'égalité des chances pour tous, dans la nomination des mandataires des entreprises et établissements publics du pays. Il l'a fait savoir, par le biais de quelques-uns de ses membres, au cours d'un sit-in organisé devant la primature en début de semaine. L'objectif des activistes de la Lucha était d'interpeller le Gouvernement à faire un choix judicieux des prochains mandataires publics.

En gros, le mouvement citoyen invite le gouvernement à la dépolitisation du processus de nomination des mandataires de l'Etat pour permettre aux personnes nommées de travailler sans pression venant d'un parti politique.A travers une déclaration lue à la presse par l'activiste Joseph Bope, le mouvement citoyen Lutte pour le Changement (LUCHA) a condamné la politisation des entreprises publiques et estime que le gouvernement doit garantir l'égalité des chances pour tout congolais politicien ou non, afin de pouvoir accéder aux responsabilités de l'Etat, à travers les compétences et non les couleurs.

"Il est inacceptable de constater que les critères d'appartenance à un parti politique constituent encore de nos jours, l'élément dominant dans les choix des dirigeants des entreprises, établissements et services publics de l'Etat, alors que la Constitution de la République garantie l'égalité des chances pour toute congolaise et tout congolais, politicien ou non, de pouvoir accéder aux hautes responsabilités de l'Etat.

La LUCHA s'oppose à toute continuité dans la logique injuste tant décriée dans notre pays", a déclaré le mouvement citoyen à l'endroit du chef du gouvernement. Cependant, la Lucha souhaite que la gouvernance des entreprises et établissements publics soit le reflet de la rupture avec les anciennes méthodes de cooptation et de conciliabules politiques qui a élu domicile dans le pays.A ce titre, elle demande au gouvernement de placer des personnes qui incarnent le changement et qui sont capables de relever les défis auxquels les entreprises sont confrontées afin de contribuer à la création de la richesse nationale.