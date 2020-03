Congo-Kinshasa: Gouvernement - Halte aux faux bruits sur le remaniement !

*Depuis quelques jours, des ballons d'essai sont lancés à travers les médias locaux sur l'éventualité d'un énième changement de l'équipe gouvernementale.

Pas étonnant de constater que dans la plupart de ces parutions reviennent d'un énième oiseau rare qui aurait déjà les faveurs de deux ténors de la coalition, à savoir, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et son prédécesseur, Joseph Kabila. Pour ces analystes de circonstance qui seraient, apparemment, dans le secret de Fatshi et de l'homme de Kingakati, l'affaire serait, d'ores et déjà, bouclée pour ce mois de mars. Et, pourtant, les observateurs avertis savent que le Premier Ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, jouit pleinement de la confiance du Chef de l'Etat, de même que de celle de Joseph Kabila, Autorité morale du FCC.

Déjà, il faut se souvenir d'intenses tractations entre les deux camps de la coalition qui n'avait pas su se mettre d'accord sur les personnalités politiques proposées mais qui se sont accordées presque naturellement sur le nom de ce professeur d'université rompu aux pratiques économiques.De fait, les premiers signaux sont encourageants. Le Gouvernement Ilunga a su matérialiser le programme social phare du Chef de l'Etat en rendant la gratuité de l'enseignement effective, alors que tous appelaient à le surseoir ou, à tout le moins, à l'exécuter par paliers.

Aujourd'hui, la cause est entendue, la machine fonctionne. Il y a, certes, quelques difficultés. Mais, dans le Congo profond, là où ne vivent pas les politiciens de Kinshasa, des milliers d'enfants ont pu prendre le chemin de l'école dans des conditions encore précaires mais, au moins, ils étudient enfin. Bien plus, à ce jour, 34.740 enseignants non payés, depuis plusieurs années, sont à ce jour mécanisés.

Mais alors, que reproche-t-on au Gouvernement Ilunga Ilunkamba?

Car, il est quand même curieux de noter que l'offensive contre le Gouvernement se déclenche au moment où éclate le scandale autour des travaux des «sauts-de-mouton ».

Jusque-là géré par une coordination, le suivi des travaux vient d'être confié au Gouvernement Ilunkamba, début février. Après évaluation, des dispositions ont été prises pour accélérer et terminer les travaux au plus tard, le 30 juin 2020, avait, au sortir d'une réunion gouvernementale à la Primature, affirmé Jean- Baudoin Mayo Mambeke, Vice- Premier Ministre en charge du Budget. Dans la foulée, probablement fort des renseignements glanés pendant l'évaluation, le Vice-premier Ministre, Ministre de la Justice a instruit les services judiciaires de faire leur travail et de demander des comptes à ceux qui ont puisé des deux mains - impunément, pensaient-il, dans les caisses de l'Etat.

On connaît la suite : les exécutants sont à Makala. Avec le temps qui s'écoule, les commanditaires, les vrais détourneurs savent que les langues vont certainement se délier. Car, la vérité ne résiste pas à l'usure du temps. Mais comment stopper la machine implacable de la justice si ce n'est en abattant celui qui a osé la mettre en branle, Me Tunda ya Kasende. Au juste, qu'a-t-on comme griefs contre lui ? Rien. Le remanier, rien que lui, serait trop cousu de fil blanc.

Aux grands maux, les grands remèdes, dit-on. Faut-il faire tomber le Gouvernement et le remplacer par ceux qui ne craignent pas la compromission ? Le Chef de l'Etat doit rester vigilant : le peuple d'abord, pas les politiciens d'abord. C'est cette vision là que le Premier Ministre s'efforce justement, par ces actions, à matérialiser.