Congo-Kinshasa: USA - Félix Tshisekedi annonce la reprise des relations économiques et diplomatiques avec Israël

Le Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est exprimé le dimanche 01 mars dernier, à la Conférence AIPAC à Washington aux Etats-Unis d'Amérique.

Dans son discours, le Président de la République a prôné la reprise des relations entre l'Israël et RD Congo, lesquelles sont restées longtemps en léthargie. Profitant de cette occasion, il a invité Israël à accroître sa présence diplomatique et économique en RDC, à la hauteur du potentiel qu'offre la relation entre les deux Etats.

Outre les secteurs économiques et diplomatiques, ces relations vont également dans le sens de renforcer les liens sur le plan spirituel avec le peuple juif. D'où, l'imminente arrivée sur le sol congolais du grand Rabbin Albert Guigui, annoncée par Félix Tshisekedi. Dans le cadre diplomatique, le Chef de l'Etat a promis de procéder, dans les prochains jours, à la nomination d'un Ambassadeur Extraordinaire à Tel-Aviv en Israël et installer éventuellement une section économique dans la ville bénie de Jérusalem conférence.

Je viens m'adresser à vous aujourd'hui, non seulement en tant que Président de la République Démocratique du Congo, un pays ami d'Israël, mais aussi en mon nom propre, car mon parcours personnel a fait de moi un grand ami du peuple juif et un fervent défenseur de sa cause.

Par ma foi chrétienne, qui tire sa source dans la relation entre le Créateur, l'Eternel, et le peuple juif, j'ai le plus profond respect pour le caractère prophétique de l'histoire de ce peuple et de son destin. Boussole des nations et horloge du monde, Israël est au cœur de notre civilisation judéo-chrétienne. Vous comprenez donc mon attachement particulier envers la nation d'Israël, son peuple ainsi que la ville Sainte de Jérusalem, selon qu'il est écrit dans le Psaume de David : « Priez pour la paix de Jérusalem ».

Les relations entre mon pays et Israël sont restées longtemps en léthargie. Nous avons pourtant d'énormes domaines de convergence d'intérêts sur les plans sécuritaire, économique, culturel et scientifique.S'agissant des questions sécuritaires, les défis nouveaux liés à la lutte contre le terrorisme, la corruption et le blanchiment des capitaux, ainsi que la lutte contre la cybercriminalité, nous donnent l'opportunité, que dis-je, l'obligation, de renforcer nos liens pour des objectifs partagés.

Je désire tisser avec Israël des liens forts et une alliance dans laquelle mon pays sera une bénédiction pour la nation d'Israël, selon la promesse de l'Eternel qui dit à Abraham dans Genèse 12 : 3 ; « Je bénirai ceux qui te béniront ». Il s'agit d'un processus, que je réaffirme solennellement ce jour, et qui se renforcera à la mesure de la consolidation de notre amitié et de nos intérêts réciproques.

C'est dans ce contexte que je vous annonce l'arrivée imminente dans mon pays du grand Rabbin Albert Guigui, qui viendra cette fois pour le renforcement de nos liens sur le plan spirituel.

Pour ne pas perdre cet élan, pour consolider nos liens et discuter de nos intérêts mutuels, je compte effectuer une visite en Israël au courant de cette année.

Aussi, après plus de 20 ans sans une représentation au niveau adéquat, je procèderai, dans les prochains jours, à la nomination d'un Ambassadeur Extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Etat d'Israël. Dans le même ordre d'idées, il sera créé une section économique animée par un personnel de haut niveau, ayant la mission de promouvoir les relations économiques entre les deux Etats. Notre ambassade étant à Tel-Aviv, je ne trouve aucun inconvénient à ce que la section économique soit installée dans la ville bénie de Jérusalem. L'expérience et le savoir-faire d'Israël dans les domaines de l'agriculture, des sciences et technologies, ont toute leur place dans mon pays qui s'étend sur 2.345.410 Km2 et plus de 85 millions d'habitants, mais n'exploite encore que 10% de ses 120 milliards d'hectares de terres arables et irrigables, une partie infinitésimale de ses ressources en eau, et de ses ressources minières, estimées à plus de 24.000 milliards de dollars. J'invite Israël à accroitre sa présence diplomatique et économique dans mon pays, à la hauteur du potentiel qu'offre la relation entre nos deux Etats et nos deux peuples.

Depuis toujours, l'histoire Israël me fascine et m'enseigne ! Qu'il s'agisse du roi David, en passant par les Premiers ministres Ben Gourion, Golda Meir, Yitzhak Rabin et Shimon Pérès, ou encore le Général Moshe Dayan et tant d'autres héros de l'histoire humaine, cette nation est une source d'inspiration. Elle nous apprend ce qu'il est possible à l'homme de réaliser en peu de temps, quand on a la volonté, la résilience et, surtout, la grâce et la faveur divines.

Chers amis, je ne terminerai pas mon allocution sans féliciter le pays hôte de ce forum, les Etats-Unis d'Amérique, qui a toujours été une bénédiction pour Israël. A cet égard, nous soutenons le plan du Président Donald Trump en faveur du retour à une paix durable et à la coexistence pacifique entre les deux Etats : Israël et Palestine.

Enfin, je remercie mes frères et sœurs chrétiens évangéliques de ce pays, pour leur soutien indéfectible à la paix et la sécurité de l'Etat d'Israël.

Que Dieu vous bénisse,

Que Dieu bénisse Israël,

Que Dieu bénisse l'amitié entre les peuples d'Israël, des Etats-Unis d'Amérique et mon pays la République Démocratique du Congo.