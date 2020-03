Congo-Kinshasa: Derniers hommages à Sapu Kalimasi - L'APK se souvient d'un homme "loyal"

L'Assemblée Provinciale de Kinshasa a rendu un hommage vibrant au défunt Kalimasi, député provincial et ancien bourgmestre de la commune de Kinshasa, mercredi 04 mars 2020 au Stade de martyrs de la Pentecôte.

Dans son oraison funèbre, le Président de l'APK a salué la mémoire d'un homme loyal et intègre. Le Gouverneur de la Ville de Kinshasa Gentiny Ngobila, les députés nationaux et provinciaux, les sénateurs et ministres, la population kinoise ont participé vivement à ces obsèques, reconnaissant l'homme qui était Sapu Kalimasi.

Avec beaucoup d'émotions, le Président de l'APK Godefroid Mpoyi s'est exprimé pour remercier la foule qui a rehaussé de sa présence au lieu d'exposition du corps de son collègue malgré leurs multiples occupations. Par la suite, au nom de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa, Godé Mpoyi a présenté ses condoléances à la famille biologique du défunt. Dans son mot, il a reconnu de Sapu Kalimasi, un conseillé, un homme loyal, un enseignant, une source d'inspiration et que le vide laissé ne sera pas facile à combler. «Honorable Sapu, cher grand frère, vous laissez un vide immense derrière vous.

C'est pourquoi, avec beaucoup de compassions, nous sommes là, nous, tes collègues de l'Assemblée, du parti, de la famille politique et de la ville de Kinshasa pour présenter nos vives condoléances à tes enfants, à tes frères, pour leur dire que nous les soutenons pendant ce moment douloureux . Cher grand frère, tu émettais des avis éclairés. Comme il n'y a pas d'avenir sans souvenir, je veux me souvenir à jamais de vos sages conseils parce que c'est vous qui dirigiez notre comité des sages, chaque fois qu'il y a des secousses au niveau de notre institution, vous me disiez : Président tenons bon, parce que nous sommes dans la loi. Je suis en train de douter que ce vide sera comblé facilement, parce que vous étiez loyal», a dit avec émotion le Pasteur Gode Mpoyi.

Par ailleurs, tout le monde venu à l'esplanade du Stade de Martyrs voulait témoigner les bienfaits, le grand cœur de Paul Gérard Sapu Kalimasi. Parmi eux, le Président de Kimpoko a parlé au nom du clan Basongye, pour les remerciements à l'égard de toutes les autorités de la ville pour l'organisation des obsèques de leur fils. « Le fils qui vient de nous quitter, se faisait un grand notable songye. Sapu Kalimasi, grand notable songye qui a évolué d'abord dans le Kusonge et un certain moment, il n'était plus notre fils, il était devenu l'homme d'Etat. Au nom de la communauté, des notables et des chefs coutumiers Songye, je remercie très sincèrement le Gouverneur de la ville de Kinshasa Gentiny Ngobila, le Président de l'Assemblée Provinciale ainsi que toutes les autorités de la ville de Kinshasa quant à l'organisation », a-t-il signifié. Après le mot de la famille, lu par l'une des filles du défunt, la dépouille a été levée pour l'inhumation au Cimetière de Mbenseke Mfuti, Nouvelle Cité suivant la volonté du défunt.