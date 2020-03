Congo-Kinshasa: Economie - Des juristes congolais en formation sur le droit OHADA

Sous la bénédiction de l'Ambassade de France en République Démocratique du Congo, il s'est ouvert à Kinshasa un programme de sessions de formation et de sensibilisation du droit OHADA à l'attention des juristes d'entreprises, magistrats et avocats en faveur du secteur privé.

Ce projet est financé par la France, à travers l'Agence Française de Développement, AFD, dans le cadre du Programme de Renforcement des Capacités Commerciales qui portera également sur la diffusion et la distribution de la documentation et des ouvrages OHADA. La contribution de l'AFD à ce programme s'élève à hauteur de 300.000 euros.

Les formations sont destinées prioritairement aux juristes d'entreprises qui appliquent quotidiennement les Actes uniformes de l'OHADA, aux magistrats amenés et appelés à trancher les litiges nés de l'application du droit OHADA par les opérateurs économiques et aux avocats qui défendent les intérêts de ces opérateurs économiques.

Dans son adresse, François PUJOLAS a rappelé l'intérêt de cette initiative soutenue par la France, à travers l'AFD et remis en perspective ces efforts d'harmonisation avec la défense de la Francophonie et le soutien à l'intégration économique régionale.«Cette action apporte une réponse concrète à la nécessité d'améliorer le climat des affaires, en sécurisant les opérateurs économiques grâce à une application plus efficace et cohérente du droit», a souligné l'Ambassadeur de France en RDC.

Cependant, il a insisté sur l'apport de ces initiatives en soutien au développement du droit OHADA, qui vise à restaurer l'autorité de l'Etat et améliorer le fonctionnement de la justice et la formation des personnels judiciaires. «Raison pour laquelle, la France souhaite appuyer le ministère de la justice à travers le l'Institut national de formation judiciaire en RDC», a révélé François PUJOLAS.

En permettant une meilleure appropriation, application et défense de ce droit, cette initiative contribuera significativement à améliorer le climat des affaires en RDC, à restaurer la confiance des opérateurs économiques, à faciliter les échanges commerciaux entre les pays, à développer un secteur privé performant tout en attirant des flux importants d'investissements.

Cette action s'inscrit dans le cadre d'un projet plus général porté par l'OHADA pour le financement duquel elle a bénéficié d'une subvention de l'Agence Française de Développement (AFD) selon les termes et conditions d'une convention signée en 2015 suivi d'un accord de partenariat signé en 2017 entre l'OHADA et le Ministère de la Justice de la RDC.Ce programme se déploiera dans les prochains mois dans les principales villes du pays notamment : à Kisangani, Matadi, Bukavu, Goma, Boma et Lubumbashi.

Suite à l'adhésion de la RDC à l'OHADA, le 13 juillet 2012, l'OHADA a souhaité accompagner les efforts entrepris par le Congo dans l'amélioration du climat des affaires. Cette organisation aide la Commission Nationale de l'OHADA de la RDC, à travers un appui à l'application par les opérateurs économiques congolais de certains des principaux textes OHADA qui visent à l'uniformisation du droit économique et l'amélioration du fonctionnement des systèmes juridiques et judiciaires dans les différents Etats membres.