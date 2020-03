Afrique: La société Azuri, spécialisée dans l'énergie solaire, est bien placée dans le classement des entreprises européennes à plus forte croissance

Nairobi, Kenya — Azuri Technologies, pionnière des solutions solaires domestiques hors réseau à la carte pour l'Afrique, a été classée 370ème entreprise à la croissance la plus rapide en Europe par le Financial Times.Azuri Technologies, une entreprise britannique, a déclaré, mercredi, dans un communiqué publié depuis Cambirdge, que le classement, plus connu sous le nom de liste FT1000, est établi chaque année.

Azuri Technologies a atteint un rang assez élevé dans la liste des 1000 entreprises.Le classement est basé sur le taux de croissance annuel des revenus entre 2015 et 2018.Les entreprises, qui figurent sur la liste sont considérées comme étant à la pointe de l'entreprise et de l'innovation.Azuri est classée 370ème sur la liste, ayant réalisé une croissance de 46% de son chiffre d'affaires au cours de la période de quatre ans.C'est la deuxième année consécutive que l'entreprise est classée dans le FT1000.

Azuri était la seule entreprise solaire hors réseau répertoriée et la croissance de l'entreprise peut être attribuée au besoin de solutions énergétiques hors réseau abordables en Afrique subsaharienne.Il s'agit d'une région où 600 millions de personnes n'ont pas accès à des services énergétiques fiables et à des appareils modernes.Azuri est présent en Afrique subsaharienne depuis 2012 et a vendu plus de 200.000 systèmes à ce jour.En plus de ses installations de recherche et développement à Cambridge, Azuri est présente au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda, en Zambie et au Nigeria.

Elle a couplé l'énergie solaire hors réseau avec des téléviseurs intelligents à faible consommation d'énergie, des radios rechargeables, des divertissements par satellite, l'accès à Internet et toute une série d'autres appareils et services pour apporter la technologie numérique moderne aux foyers hors réseau."Azuri continue de se renforcer et nous sommes ravis de la reconnaissance continue de notre travail et de notre expansion continue en Afrique subsaharienne", a commenté Simon Bransfield-Garth, PDG d'Azuri Technologies.