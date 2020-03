Gabon: Yves Delbrah - << Mon public du football m'a suivi dans la chanson >>

Ce jour, " La Matinale sur les 93.5 FM " a reçu l'artiste auteur-compositeur et interprète, Yves Delbrah. Au cours de cette émission, il a fait voyager les auditeurs dans le temps avant de les projeter vers l'avenir en parlant de ses premiers pas dans la musique, de l'évolution de sa carrière avant de terminer sur la potentielle sortie de son septième album au cours de cette année 2020.

Le quatrième et avant-dernier numéro de la semaine de l'émission " La Matinale sur les 93.5FM " a reçu Yves Delbrah. Durant ce numéro qui était dédié à l'artiste dans la rubrique invitée, nous avons épilogué sur la carrière du célèbre interprète du titre " Efemo ". Et nous avons appris pas mal de choses sur la carrière de ce géant de la Rumba gabonaise. C'est en 1996 que Yves Delbrah se fait connaître du public en qualité d'artiste chanteur avec la sortie de l'album " Aluani ", qui regorge son classique " Efemo ". Il faut noter que Yves Delbrah fut footballeur avant de se lancer dans la musique. Il a d'ailleurs été capitaine de l'équipe nationale de football du Gabon AZINGO.

Aujourd'hui, il compte six albums disponibles sur le marché du disque. Sa carrière qui est longue d'une vingtaine d'année a été jalonnée de succès. Ce succès a permis à l'artiste de faire des scènes au Gabon et dans pas mal de pays, à l'instar de la France et la Côte d'Ivoire. Il a côtoyé les plus grands au niveau national. On pense notamment à Prince Maruis, à Martin Rompavet et le défunt Olivier N'goma. Il en était de même sur la scène Africaine avec des artistes de sa génération. Là, on pense au Congolais Papa Wemba et à l'Ivoirienne Monique Seka.

L'artiste compte revenir sur le marché du disque avec un septième album. Un album dont il nous a fait le privilège de découvrir la dénomination : << Mon septième albums va s'intituler Jedja >>. La chanson phare dudit album portera le même nom. L'album est fortement attendu par le public, au vu des réactions des auditeurs. Il va compléter la riche discographie de l'artiste.