Gabon: L'Agasa sensibilise

Une campagne de sensibilisation et de formation des acteurs de l'alimentation de rue sur les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication (BPH, BPF) a été organisée à Koula-Moutou les 2 et 3 mars 2020 par l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA). Cette compagne de sensibilisation s'est soldée par la remise des attestations et kits composés de tabliers et bien d'autres.

La sécurité alimentaire et la sensibilisation des acteurs de la restauration étaient au cœur des échanges animés les responsables de l'AGASA à Koula-Moutou. « Mangeons dehors, Mangeons propre » c'est le slogan de cette Agence gabonaise de sécurité Alimentaire (AGASA). C'est dans le souci de la santé des populations qui consomment de plus en plus de l'alimentation de rue, qu'elle s'est déportée dans le chef-lieu de la province de l'Ogooué Lolo, Koula-Moutou pour rencontrer ces différents restaurateurs.

L'objectif était de leur dispenser une formation afin de leur donner quelques notions d'hygiène et de bonnes pratiques dans le milieu de la restauration. Sur une centaine d'opérateurs recensés durant deux jours, 95% ont répondu présent à l'appel de l'AGASA. Au sortir de cette formation d'échange du donner et du recevoir, les opérateurs économiques ont été évalués pour s'assurer qu'ils ont saisi l'importance et le message qui leur ont été apportés. « Nous sommes optimistes quant au suivi et l'application de cette formation par ces opérateurs de l'alimentation de la rue » rassure un des agents.

Au regard de l'engouement des restaurateurs, beaucoup sortent de là aguerris et contents de cette formation. « C'est une formation qui est venue à point nommé pour nous éclairer, car autrefois, on faisait ce qui n'était pas bien. Aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses, par exemple que nous ne pouvons pas préparer les aliments avec l'eau de pluie ou de la rivière parce que ce n'est pas bon pour la santé des consommateurs, mais plutôt utiliser l'eau du robinet".

Pour couronner le tout, les agents de l'AGASA ont procédé à la remise des attestations et kits, composés de tabliers, toucans et charlottes pour se couvrir la tête afin d'éviter la contamination par les cheveux. Ils remercient les autorités pour cette initiative en espérant que ce type de campagne se fasse plus souvent afin d'édifier le plus grand nombre.