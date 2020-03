Congo-Kinshasa: Ebola - est-ce le bout du tunnel ?

La dernière personne guérie de la maladie à virus Ebola est sortie, mardi 3 mars 2020, du Centre de traitement Ebola (CTE) de la ville de Beni. Une première depuis près de deux ans ! On réalise pourquoi les médias internationaux se sont emparés de l'information. Est-ce le bout du tunnel ?

Sans crier victoire, le fait mérite d'être salué en dépit de la prudence affichée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui dit observer l'évolution de la situation d'ici 42 jours.Il en va d'Ebola pour nous Africains, comme il en est du Coronavirus dans le monde. Certes, il serait indécent de comparer le coût humain d'Ebola en Afrique avec les graves répercussions économiques du Coronavirus sur les pays industrialisés d'Amérique, d'Asie et d'Europe.Depuis le début, en août 2018, de ce douzième épisode d'Ebola, l'OMS indique que plus de 3 200 cas de maladie ont été enregistrés, dont plus de 2 200 décès. Environ 5% des cas déclarés sont des travailleurs de la Santé.

Vaincre Ebola sera la victoire du monde entier car la riposte a bénéficié de la contribution multiforme. Sous la supervision de l'OMS, les laboratoires ont rivalisé d'ardeur en vue de mettre au point le vaccin anti-Ebola.Pour leur part, des partenaires financiers ont pris en charge des équipes multidisciplinaires de scientifiques et fourni des intrants ainsi que la logistique.Sur place, à l'Est, le sacrifice du personnel soignant et l'abnégation des équipes de sensibilisation ont bravé l'insécurité au quotidien pour sauver des vies.

La victoire finale aura été, en partie, le fruit de la collaboration entre les experts congolais, les autorités politico-administratives et la population. L'unique vœu qui vaille est que, face à d'autres épidémies, il faudra renforcer l'éducation sanitaire, afin de prévenir à peu de frais plutôt que chercher vainement à guérir sans argent.