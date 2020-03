Congo-Kinshasa: Les forêts équatoriales d'Afrique centrale et d'Amazonie séquestrent moins de carbone

La capacité des forêts tropicales à capturer du CO2 dans l'atmosphère diminue de plus en plus, selon les résultats de recherche du Musée royal de l'Afrique centrale et de l'Université de Leeds publié le 4 mars 2020.

Les forêts tropicales d'Afrique centrale et d'Amazonie vont bientôt émettre davantage de CO2 à cause de la déforestation à grande échelle et du vieillissement de certaines espèces d'arbres de la forêt équatoriale. Pour pallier à la faible séquestration de carbone dans l'atmosphère, la communauté internationale et les pays de l'Afrique centrale doivent encourager des programmes de renouvellement et de protection des essences végétales dans les forêts du Bassin du Congo, indique Emmanuel Kasongo Yakusu, doctorant au Musée royal de l'Afrique centrale et à l'Université de Gand et coauteur de l'étude.

Taty Dilengendju Mapuku fait le point de grandes lignes de ce résultat de recherche avec le professeur Wannes Hubau, chercheur en écologie forestière tropicale.