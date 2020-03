Sahara Occidental: Importations illégales de phosphate sahraoui - Le Polisario traduit en justice le Fonds néo-zélandais

- La représentation du Front Polisario en Australie et en Nouvelle-Zélande a déclaré jeudi que le Front avait engagé une action en justice devant la Haute Cour de Nouvelle-Zélande contre le Fonds de pension de retraite néo-zélandais, pour son investissement dans les importations de phosphates extraits et importés illégalement des territoires occupés du Sahara occidental.

Le Front Polisario a "entamé une action en justice dans le cadre de ses efforts pour arrêter les importations illégales de phosphate naturel du Sahara occidental occupé vers la Nouvelle-Zélande", a rapporté l'Agence SPS, soulignant que "certaines décisions d'investissement néo-zélandaises soutiennent l'occupation illégale continue du Maroc du Sahara occidental, ainsi que l'extraction et l'exportation illégales de phosphate sahraoui".

Le représentant sahraoui en Australie et en Nouvelle-Zélande, Kamal Fadel, a déclaré que "le peuple sahraoui est déterminé à protéger ses ressources naturelles par tous les moyens disponibles. Cette action en justice est un message à tous ceux qui sont impliqués dans l'exploitation illégales des ressources naturelles sahraouies".

L'Organisation des Nations Unies ne reconnaît pas le Maroc en tant que puissance souveraine ou administrante du Sahara occidental et, en 1975, la Cour internationale de Justice a conclu que le Maroc n'avait pas de liens historiques avec le Sahara occidental susceptibles de soutenir une revendication de souveraineté, a rappelé le Front Polisario dans son communiqué.

"Le Front Polisario a été reconnu par les Nations Unies comme le représentant légitime du peuple sahraoui du Sahara occidental. En 1976, le Polisario a proclamé la République arabe sahraouie démocratique (RASD) comme gouvernement légitime représentant le peuple sahraoui. En 1982, la RASD est devenue membre de l'Organisation de l'unité africaine, pour devenir en 2001 membre fondateur de l'Union africaine", a-t-on encore soutenu.

Située dans la zone du Sahara occidental occupée par le Maroc, se trouve une mine de phosphate à Bou Craa. Tout au long de l'occupation marocaine, le phosphate a été extrait à Bou Craa et exporté via le port d'El-Ayoune (également dans le territoire occupé) par Phosphates de Boucraa, qui appartient à la famille royale marocaine.

Au cours de la dernière décennie, un certain nombre d'entreprises dans le monde ont cessé d'importer du phosphate sahraoui pour des raisons éthiques, et des pays comme l'Australie, le Canada et les Etats-Unis n'importent plus de phosphate du territoire occupé.

Cependant, souligne le Front Polisario, les sociétés néo-zélandaises "Ballance Agri-Nutrients Limited (Ballance) et Ravensdown Limited (Ravensdown)" continuent d'acheter et d'importer illégalement du phosphate sahraoui et, par leur intermédiaire, la Nouvelle-Zélande est le seul importateur restant de phosphate sahraoui dans le monde occidental.