Tunisie: Lourdement sanctionné par la CAF, l'Espérance de Tunis compte faire appel

Riadh Bennour, président de la section football de l'Espérance de Tunis, n'a pas mis beaucoup de temps pour réagir après la décision de la CAF de suspendre Mouîne Chaâbani, Majdi Traoui, Khalil Chammam et Abderraouf Benguit.

La commission de discipline de la Confédération Africaine de Football a tranché au sujet des incidents survenus après la rencontre de l'Espérance de Tunis et le Zamalek le vendredi dernier en quart de finale aller de la Ligue des Champions d'Afrique. Suite au rapport de l'arbitre du match, le Marocain Redouane Jayid, la commission de discipline de la CAF a infligé une série de sanctions à l'encontre de l'Espérance. Le capitaine de la formation Espérantiste, Khalil Chammam, écope de 6 matchs de suspension alors que Abderraouf Benguit, l'entraîneur Mouine Chaabani et son adjoint Mejdi Traoui écopent de 4 matchs. L'EST écope également d'une amende de 140000 dollars.

Intervenu sur les ondes de Mosaique FM, Riadh Bennour a déclaré que la direction du club avait demandé à la CAF de désigner un autre arbitre pour le match aller disputé la semaine dernière : « Sans informer les joueurs et le staff technique, nous avons demandé à la CAF de ne pas désigner le Marocain. Nous avons précisé que Jiyed s'était exprimé en faveur du WAC après les évènements de la finale de l'année dernière et que pour éviter les polémiques, il vaudrait mieux désigner un autre arbitre. Mais notre demande a été rejetée ».

L'Espérance de Tunis compte faire appel

Le président de la section football de l'Espérance de Tunis a ensuite précisé que c'est grâce au comité de défense que l'EST a évité le huis clos : « Nous ferons appel mais rien ne va changer avant le match retour. Franchement, nous nous attendions à des sanctions pires que celle qui nous ont été infligées. Nous répondrons sur le rectangle vert comme ce fut le cas en 2018. Il ne faut pas oublier que nous étions privés de Kom et de Dhaouadi lors de la seconde manche de la finale. Nous avons le coeur solide et ferons tout pour nous qualifier ».