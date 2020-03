Congo-Brazzaville/Maroc: Raja Athletic Club - Le Congolais Ben Malango sanctionné par la FIFA ?

Alors que se profile ce week-end le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions entre le TP Mazembe et le Raja, le club congolais annonce une sanction de l'attaquant Ben Malango.

L'avant-centre congolais évoluait provisoirement depuis quelques mois avec le Raja en attendant une décision définitive sur son cas par la FIFA. Et d'après le TP Mazembe, le litige est tranché. « Condamnation confirmée pour le Raja et Malango par la FIFA dans la reconnaissance du contrat et la condamnation du Raja et du joueur pour avec violé (i) pour le joueur son contrat et (ii) pour le Raja les règlements de la fifa« , lit-on sur le comte Twitter de Frédéric Kitengie, manager général des Corbeaux.

Une information reprise par le compte Facebook officiel du club. Mazembe avait porté plainte à la FIFA contre Malango pour non respect de contrat. Par ailleurs, le Raja également est dans le viseur du club de Lubumbashi.

Pour l'heure, aucune confirmation de la FIFA sur le sujet. Mazembe doit remonter deux buts samedi après sa défaite 0-2 à Casablanca.